Traktort ígért, de felszívódott – újabb átverés Zalában, a csalónak pedig nyoma veszett

A férfi online hirdetésben figyelt fel egy kistraktorra, eleveníti fel az előzményeket a Zala vármegyei rendőrség Fb-oldala. A hirdető 48 ezer forint előleget kért, mivel – mint fogalmazott: – „sok az internetes csalás, és nem akar áldozattá válni”.

Pénz s traktor az ablakban? Ne dőljünk be!

A gyanútlan férfi elutalta a kért összeget, majd elindult a megadott címre, ám amikor megérkezett, kiderült: ilyen cím valójában nem is létezik, a csaló pedig felszívódott, telefonon és interneten is elérhetetlenné vált.

A rendőrség azt kéri, legyünk nagyon alaposak, ne dőljünk be az átveréseknek! A hatóság további jó tanácsai KiberPajzs oldalon elérhetők.