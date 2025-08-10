Tragédia: fiatal bajtársnőjüket gyászolják a mentők, aki balesetben hunyt el

Az OMSZ saját halottjának tekinti a 30 éves Szigeti Barbara mentőtisztet, s őszinte részvétét fejezte ki a családnak. Mint írják, Barbara 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez, az Enyingi Mentőállomáson dolgozott. "Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt” – írja az OMSZ.

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook