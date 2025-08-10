augusztus 10., vasárnap

Országos Mentőszolgálat

55 perce

Tragédia: fiatal bajtársnőjüket gyászolják a mentők, aki balesetben hunyt el

Tragikus baleset történt pénteken este Fejér megyében. Frontális karambol során egy fiatal házaspár hunyt el. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán írta meg: megrázó veszteség érte közösségüket, gyászolják a fiatal bajtársnőt és férjét.

Zaol.hu
Tragédia: fiatal bajtársnőjüket gyászolják a mentők, aki balesetben hunyt el

Balesetben hunyt el Szigeti Barbara enyingi mentőtiszt.

Forrás: feol.hu

Az OMSZ saját halottjának tekinti a 30 éves Szigeti Barbara mentőtisztet, s őszinte részvétét fejezte ki a családnak. Mint írják, Barbara 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez, az Enyingi Mentőállomáson dolgozott. "Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt” – írja az OMSZ

Szigeti Barbara mentőtisztet az OMSZ saját halottjának tekinti. 
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

 

