Van, ahol álcázzák, van, ahol nem! Egy a lényeg, ezeken a helyeken nem árt lassítani Zalában
A rendőrség és az önkormányzatok is igyekeznek megállítani a gyorshajtókat. Ezt célt szolgálja az egyre több helyen fellelhető álcázott traffipax, sokszor üres trafibox a forgalmas utak mentén. Zalában is vannak ilyen „sebességmérők”, s persze valódi telepített traffipax is több is helyen. Mutatjuk a teljes listát!
Egyre több helyen lépnek fel a gyorshajtók ellen, egyre több a kihelyezett trafibox
Fotó: archív / Pezzetta Umberto
A trafibox nagyjából 80 centi magas fémdoboz, körülbelül egyméteres fémlábazat tetejére rögzítve. A sebességmérésre használt berendezések ideiglenes elhelyezésére alakították ki. Elején, hátulján kis ablakok vannak, innen dolgozik a sebességmérő eszköz, már amikor benne van. Ugyanis azt, hogy van-e benne traffipax vagy nincs, az arra közlekedők csak sejtik, de biztosan nem tudják, hogy épp fényképezhetik-e őket.
Ennyi a trafibox van országszerte és Zalában
Átlépte a kétszázat a traffiboxok száma országszerte. A veszélyes útszakaszok biztonságosabbak, a bírságok száma nő – a témával a vezess.hu foglalkozott.
Azt írják: összesen 206 helyen működik már trafibox országszerte, mindez az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) a portálhoz megküldött címlistából derült ki. Az országban már 98 településen állíttatta fel az önkormányzat és működteti a helyi rendőrség a trükkös dobozokat. A legtöbb Budapesten van (28), Szegeden 10 működik, lakosságarányosan pedig Törökbálinton van a legtöbb (7). A legtöbb településen azonban egy-egy darab áll. A dobozokat jellemzően az önkormányzatok költségére telepítik, majd a rendőrség működteti azokat.
Miért ilyen népszerű a trafibox? Fő az elrettentés
A vezess.hu azt írja: az utak mellett álló traffiboxokat látják ugyan az arra haladó autósok és motorosok, azt viszont nem tudják – mert a közeledő járműből nem látszik pontosan –, hogy abban a konkrét dobozban éppen akkor van-e egyáltalán működő sebességmérő. Az is lehet, hogy az üres doboz mellett lassítanak, ám ezzel a rendőrség és az ott élők, akiket zavarnak a gyorshajtók, elérték céljukat: az autósok lassítanak, biztonságosabbá válik az adott útszakasz. A vidéki városokban 3-4 ilyen dobozt is képes eredményesen kiszolgálni egyetlen mobil traffipax. A másik előnye, hogy előre és hátrafelé is figyelheti a sebességmérő a közlekedőket.
Hol működnek az országban trafiboxok?
A portál szerint az első fecskék 2022 körül jelentek meg, Zalában Nagykanizsán a helyiek által csak „Kanizsa Ring”-nek nevezett Teleki út szélére helyezték az elsőt. Ennek oka az is lehetett, hogy a helyszínen éjszakánként gyorsulási versenyeket rendeztek.
Trafiboxok Zalában az ORFK friss listája szerint:
- Nagykanizsa, Teleki utca 60.
- Nagykanizsa, Balatoni út 7.
- Zalaegerszeg, Belső elkerülő út
- Zalaegerszeg, 7401 számú út 4+000 kmsz.
Több helyen az önkormányzat is szükségesnek érzi, hogy „beleavatkozzon” a helyi közlekedésbe. Idén számoltunk be arról, hogy Pacsán az önkormányzat lakossági igények után három forgalomlassító berendezést vásárolt. A trafiboxokat a város bevezető útjain helyezték el, és a közlekedésbiztonság javulását várják tőle. Egervárra is került két ilyen doboz a közelmúltban.
Ne bízzunk azért mindent a véletlenre, Zalában itt fényképezik a gyorshajtókat
A police.hu információi alapján összegyűjtöttük, hogy Zala vármegyében hol találkozhatnak az autósok fix, telepített traffipaxokkal:
- Nagykanizsa belterület 61-es számú út
- Zalabaksa belterület 86-os
- Zalaegerszeg külterület 74-es
- Zalaszentbalázs belterület 74-es
- Zalasárszeg külterület 7-es
- Lenti belterület 75-ös
- Nova belterület 75-ös
- Vonyarcvashegy belterület 71-es
- Zalaapáti belterület 75-ös út.
Hopp, egy büntetés – Mennyi az annyi?
A traffipax-sebességhatárok szigorodtak, a gyorshajtási bírság minimum 50 ezer forint, ezt az összeget kiszabja a hatóság 15 km/h fölött 25 km/h túllépésig. A kirótt büntetés összege legrosszabb esetben a 468 ezer forintot is elérheti, ennyire emelkedett az objektív felelősség hatáskörébe sorolt sebességtúllépéssel járó bírság maximális összege.
A trafiradar ezen a távon mér pontosan
A trafiradar „látása” korlátozott. A fixen telepített radaros sebességmérők optimálisan 3-20 méteres távolságban képesek pontos mérést végezni. A sebességmérésre figyelmeztető KRESZ-táblákat általában 40-70 méterre helyezik el a kameráktól. Ha el akarjuk kerülni a gyorshajtási bírságot, már a tábla előtt csökkentsük a sebességet.
