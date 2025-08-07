Van, ahol álcázzák, van, ahol nem! Egy a lényeg, ezeken a helyeken nem árt lassítani Zalában

A trafibox nagyjából 80 centi magas fémdoboz, körülbelül egyméteres fémlábazat tetejére rögzítve. A sebességmérésre használt berendezések ideiglenes elhelyezésére alakították ki. Elején, hátulján kis ablakok vannak, innen dolgozik a sebességmérő eszköz, már amikor benne van. Ugyanis azt, hogy van-e benne traffipax vagy nincs, az arra közlekedők csak sejtik, de biztosan nem tudják, hogy épp fényképezhetik-e őket.

A trafibox van, mikor üresen áll, a VÉDA kapu viszont folyamatosan dolgozik

Fotó: archív / Pezzetta Umberto

Ennyi a trafibox van országszerte és Zalában

Átlépte a kétszázat a traffiboxok száma országszerte. A veszélyes útszakaszok biztonságosabbak, a bírságok száma nő – a témával a vezess.hu foglalkozott.

Azt írják: összesen 206 helyen működik már trafibox országszerte, mindez az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) a portálhoz megküldött címlistából derült ki. Az országban már 98 településen állíttatta fel az önkormányzat és működteti a helyi rendőrség a trükkös dobozokat. A legtöbb Budapesten van (28), Szegeden 10 működik, lakosságarányosan pedig Törökbálinton van a legtöbb (7). A legtöbb településen azonban egy-egy darab áll. A dobozokat jellemzően az önkormányzatok költségére telepítik, majd a rendőrség működteti azokat.

Miért ilyen népszerű a trafibox? Fő az elrettentés

A vezess.hu azt írja: az utak mellett álló traffiboxokat látják ugyan az arra haladó autósok és motorosok, azt viszont nem tudják – mert a közeledő járműből nem látszik pontosan –, hogy abban a konkrét dobozban éppen akkor van-e egyáltalán működő sebességmérő. Az is lehet, hogy az üres doboz mellett lassítanak, ám ezzel a rendőrség és az ott élők, akiket zavarnak a gyorshajtók, elérték céljukat: az autósok lassítanak, biztonságosabbá válik az adott útszakasz. A vidéki városokban 3-4 ilyen dobozt is képes eredményesen kiszolgálni egyetlen mobil traffipax. A másik előnye, hogy előre és hátrafelé is figyelheti a sebességmérő a közlekedőket.

Hol működnek az országban trafiboxok?

A portál szerint az első fecskék 2022 körül jelentek meg, Zalában Nagykanizsán a helyiek által csak „Kanizsa Ring”-nek nevezett Teleki út szélére helyezték az elsőt. Ennek oka az is lehetett, hogy a helyszínen éjszakánként gyorsulási versenyeket rendeztek.