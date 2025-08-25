augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

18°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatói szerződés

1 órája

Új ipari csarnok, futópálya, óvoda és közösségi élménytér – milliárdos beruházások jönnek Kanizsára!

Címkék#TOP Plusz#Pivári utca#Balaton utca#Mindenki Sportpályája

A minap hét újabb, a TOP Plusz keretében finanszírozott fejlesztési projekt támogatását írta alá Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere. Mindez azt jelenti, hogy a dél-zalai városnak megítélt 7.9 milliárd forint kifizetésére garanciát vállalt a kormány.

Pásztor András
Új ipari csarnok, futópálya, óvoda és közösségi élménytér – milliárdos beruházások jönnek Kanizsára!

Fotó: Szakony Attila

A temetőhöz vezető Tripammer utcában hétfőtől félpályás útlezárást rendeltek el, mivel az útszakasz teljes rekonstrukciója előtt, a vízvezeték cseréjét is megoldja az önkormányzat. Ez a projekt szintén része a TOP Plusz fejlesztési listának, igaz, ennek engedélyezéséről már korábban döntött a kormányzat. A minap "zöld utat" kapott fejlesztések között szerepel a Balaton utca felújítása 491 millió forint értékben, a Pivári utca még hiányzó szakaszának rekonstrukciója 284 millió forintos keretösszeggel.

TOP Plusz
A Tripammer utca mellett, a Balaton és a Pivári utca is megújul a TOP Plusz projekt keretében.   Fotó: zaol.hu

TOP Plusz - utak, intézmények, zöldterületek, sportpályák

Az útfelújítások mellett, intézményi modernizálások is megvalósulnak a jövőben, így többek között a Hevesi tagóvoda felújítása 450 millió forintból, illetve a Családok Átmeneti Otthonára is 82 millió forintot szán az önkormányzat. Emellett egy új ipari csarnok létesítését is tervbe vette a városvezetés, az új ipari park területén 542 millió forintból épülhet olyan létesítmény, amit később helyi kis- és középvállalkozások vehetnek majd bérbe.

A Csónakázó-tó további fejlesztéséhez 600 millió forint áll rendelkezése.   Fotó: zaol.hu

A kivitelezések legkorábban jövőre indulhatnak

A Csónakázó-tó további fejlesztésére 600 millió forintot szánnak, itt egy közösségi élménytér kialakítása a cél. A Sétakert, a Kanizsa Aréna melletti zöldterület és a Mindenki Sportpályája szintén a TOP Plusz keretből újulhat meg, utóbbi helyszínen többek között a futópálya kaphat rekortán borítást.

Horváth Jácint polgármester a fejlesztésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott saját közösségi oldalán, hogy a beruházások megvalósítása még odébb van, hiszen legtöbb esetben a tervezés, engedélyezés, közbeszerzési eljárások hosszú hónapjai következnek. De 2026-2027 évben már sok beruházás látható formát fog önteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu