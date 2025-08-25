Új ipari csarnok, futópálya, óvoda és közösségi élménytér – milliárdos beruházások jönnek Kanizsára!

A temetőhöz vezető Tripammer utcában hétfőtől félpályás útlezárást rendeltek el, mivel az útszakasz teljes rekonstrukciója előtt, a vízvezeték cseréjét is megoldja az önkormányzat. Ez a projekt szintén része a TOP Plusz fejlesztési listának, igaz, ennek engedélyezéséről már korábban döntött a kormányzat. A minap "zöld utat" kapott fejlesztések között szerepel a Balaton utca felújítása 491 millió forint értékben, a Pivári utca még hiányzó szakaszának rekonstrukciója 284 millió forintos keretösszeggel.

A Tripammer utca mellett, a Balaton és a Pivári utca is megújul a TOP Plusz projekt keretében. Fotó: zaol.hu

TOP Plusz - utak, intézmények, zöldterületek, sportpályák

Az útfelújítások mellett, intézményi modernizálások is megvalósulnak a jövőben, így többek között a Hevesi tagóvoda felújítása 450 millió forintból, illetve a Családok Átmeneti Otthonára is 82 millió forintot szán az önkormányzat. Emellett egy új ipari csarnok létesítését is tervbe vette a városvezetés, az új ipari park területén 542 millió forintból épülhet olyan létesítmény, amit később helyi kis- és középvállalkozások vehetnek majd bérbe.

A Csónakázó-tó további fejlesztéséhez 600 millió forint áll rendelkezése. Fotó: zaol.hu

A kivitelezések legkorábban jövőre indulhatnak

A Csónakázó-tó további fejlesztésére 600 millió forintot szánnak, itt egy közösségi élménytér kialakítása a cél. A Sétakert, a Kanizsa Aréna melletti zöldterület és a Mindenki Sportpályája szintén a TOP Plusz keretből újulhat meg, utóbbi helyszínen többek között a futópálya kaphat rekortán borítást.

Horváth Jácint polgármester a fejlesztésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott saját közösségi oldalán, hogy a beruházások megvalósítása még odébb van, hiszen legtöbb esetben a tervezés, engedélyezés, közbeszerzési eljárások hosszú hónapjai következnek. De 2026-2027 évben már sok beruházás látható formát fog önteni.