2 órája
Új ipari csarnok, futópálya, óvoda és közösségi élménytér – milliárdos beruházások jönnek Kanizsára!
A minap hét újabb, a TOP Plusz keretében finanszírozott fejlesztési projekt támogatását írta alá Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere. Mindez azt jelenti, hogy a dél-zalai városnak megítélt 7.9 milliárd forint kifizetésére garanciát vállalt a kormány.
Fotó: Szakony Attila
A temetőhöz vezető Tripammer utcában hétfőtől félpályás útlezárást rendeltek el, mivel az útszakasz teljes rekonstrukciója előtt, a vízvezeték cseréjét is megoldja az önkormányzat. Ez a projekt szintén része a TOP Plusz fejlesztési listának, igaz, ennek engedélyezéséről már korábban döntött a kormányzat. A minap "zöld utat" kapott fejlesztések között szerepel a Balaton utca felújítása 491 millió forint értékben, a Pivári utca még hiányzó szakaszának rekonstrukciója 284 millió forintos keretösszeggel.
TOP Plusz - utak, intézmények, zöldterületek, sportpályák
Az útfelújítások mellett, intézményi modernizálások is megvalósulnak a jövőben, így többek között a Hevesi tagóvoda felújítása 450 millió forintból, illetve a Családok Átmeneti Otthonára is 82 millió forintot szán az önkormányzat. Emellett egy új ipari csarnok létesítését is tervbe vette a városvezetés, az új ipari park területén 542 millió forintból épülhet olyan létesítmény, amit később helyi kis- és középvállalkozások vehetnek majd bérbe.
A kivitelezések legkorábban jövőre indulhatnak
A Csónakázó-tó további fejlesztésére 600 millió forintot szánnak, itt egy közösségi élménytér kialakítása a cél. A Sétakert, a Kanizsa Aréna melletti zöldterület és a Mindenki Sportpályája szintén a TOP Plusz keretből újulhat meg, utóbbi helyszínen többek között a futópálya kaphat rekortán borítást.
Horváth Jácint polgármester a fejlesztésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott saját közösségi oldalán, hogy a beruházások megvalósítása még odébb van, hiszen legtöbb esetben a tervezés, engedélyezés, közbeszerzési eljárások hosszú hónapjai következnek. De 2026-2027 évben már sok beruházás látható formát fog önteni.