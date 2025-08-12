1 órája
Ilyen térképet ritkán látunk: az egész ország egyforma, mindenütt tombol a nyár
Valószínű, hogy hétvégéig abszolút nyárias lesz az idő. A Hungaromet arról posztolt közösségi oldalán, hogy egy kiterjedt anticiklon hatására kontinensünk nagyobb részén szinte felhőtlen az ég. Ezt láthatjuk az országunkat mutató térképen is.
Tombol a nyár, mutatja a HungaroMet. Minden vörös, amerre csak nézünk Európa térképén. És ez ezúttal a hőséget jelenti...
Forrás: HungaroMet
Tombol a nyár, Dél-Európában nagy területen megközelíti vagy akár meg is haladja a 40 fokot a hőmérséklet, sok helyen van hőségriasztás, írja a HungaroMet. Felhő, csapadék, illetve 25 fok alatti maximum mindössze az anticiklon északi és keleti peremén fordul elő. Hazánkban ugyancsak napokon át 30-35 fok körül alakul a hőmérséklet, zivatar nem várható, jelzi a koponyeg.hu portál.
Orkán erejű szél az Adrián, idehaza hőhullám, bezzeg Ausztráliában hógolyóznak a kenguruk! (videó)