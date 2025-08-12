Ilyen térképet ritkán látunk: az egész ország egyforma, mindenütt tombol a nyár

Tombol a nyár, Dél-Európában nagy területen megközelíti vagy akár meg is haladja a 40 fokot a hőmérséklet, sok helyen van hőségriasztás, írja a HungaroMet. Felhő, csapadék, illetve 25 fok alatti maximum mindössze az anticiklon északi és keleti peremén fordul elő. Hazánkban ugyancsak napokon át 30-35 fok körül alakul a hőmérséklet, zivatar nem várható, jelzi a koponyeg.hu portál.