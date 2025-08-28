augusztus 28., csütörtök

Adóreform

33 perce

Brüsszel bábja újra akcióban: a Tisza-csomag a gyurcsányi időkbe repít vissza (videó)

Magyar Péter nemrégiben kiszivárgott tervezett adóreformja sokakat felháborított. A Tisza Párt háromsávos rendszerben látja a jövőt. A zalaiak viszont másképp gondolják a helyes utat.

Zaol.hu

A Tisza Párt háromsávos rendszert dolgozott ki: 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal. A változtatás minden jövedelmi szinten éreztetné a hatását, de a legnagyobb vesztesek a középosztálybeliek lennének.  

Tisza Párt
A Tisza Párt tervei sokaknál kiverték a biztosítékot. Fotó: Gulyás Gergely Fb-oldala

Tisza Párt: felháborító adók!

A nagykanizsai Ady sétálóutcán találkoztunk egy férfivel, aki a Kossuth rádióban hallott először erről a tervről és azonnal felháborítónak találta. Szerinte megint az adórendszerrel próbálnak trükközni, ez amolyan baloldali tempó.

"A 2026-os választáson gondolom majd erről is szavazunk, így mindenki gondolja végig, hogy szeretne-e visszakerülni a Gyurcsány-időszakba..."

A férfi tart attól, ha a Tisza Párt kormányra kerül, akkor a 25 év alattiakat és a családokat is büntetheti majd.

Brüsszel bábja!

Egy másik hölgy nem akart kamerába beszélni, de azt elmondta: nagyon feldühíti az, ahogy Magyar Péter kommunikál. Annyira mérges a politikusra azért, hogy az embereket egymás ellen fordította. "Látszik rajta a hataloméhség, az adórendszerük is ezt tükrözi, most kibújt a szög a zsákból", reméli egyre többen észreveszik, hogy egy újabb brüsszeli bábbal van dolguk...

A keszthelyieknek sem tetszik

A kiszivárgott tervek megdöbbenést okoztak Keszthelyen is. Tóbiás Gábor szerint ez hatalmas terhet jelentene a hétköznapi embereknek.

Én azt gondolom, hogy a zalai embereknek eddig sem volt egyszerű. Minden forintra szükség van a családi kasszában. Ha az átlagkeresetből évi 100-110 ezer forintot elvennének adó formájában, az nagyon érzékelhetővé válna a családoknál. Ugyanis ebből a pénzből akár egyhavi rezsit vagy a gyerekek tanszerét is meg lehet vásárolni – fogalmazott. 

Tisza Párt
A kiszivárgott dokumentum. A végén a lényeg
Forrás:  Magyar Nemzet

Visszavetné a gazdaságot

Tóbiás Gábor emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években Magyarország gazdasága kifejezetten kedvező intézkedések révén indult fejlődésnek. 

A családi adókedvezmények, a fiatalok szja-mentessége vagy a kedvezőbb adózás mind a dolgozó embereket és a gazdaságot segítették. Ha most visszahozzák a többkulcsos adórendszert, és megemelik az adókat, az pont az ellenkező hatást éri el: visszavetné a gazdaságot, és kevesebb pénz maradna a családoknál.
Tóbiás Gábor személy szerint sem támogatná az adóemelést: "Én ennek nem örülnék, ha adóemelés jönne", szögezte le.

 

 

