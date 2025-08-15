Pillanatok alatt elfogyott! Neked van? A Lidl és a Tisza Cipő házasságából született ez az új ikon

Ahogy a társportálunk, a beol.hu beszámolt róla, valóban prémium minőségű termék született. „A különleges darab első osztályú bőrből készült, egyedi részletekkel, mint a gumi nyelvlogó, míves sarokhímzés és bőrbélés. Az ikonikus Lidl színek is megjelennek a dizájnban, így a termék egyszerre modern és karakteres” – írja a lap. Sajnos valóban eső után köpönyeg, nekem már biztosan nem lesz ilyen cipőm, ugyanis az akció augusztus 3. és 6. között lezárult, külön applikáción keresztül lehetett leadni az előrendelést. A témában megkerestünk két zalai olvasónkat, akik név nélkül, de szívesen elmondták véleményüket: a Tisza Cipő számukra valóban ikon, több éve megbíznak ebben a márkában és szívesen hordják. S hogy a mostani Lidl-változat lázba hozta-e őket? Kiderül.

Egyik olvasónk megmutatta, bizony még mindig nagyon jó állapotban van a Tisza Cipő.

Forrás: ZH

Valóban minden időben barátunk a Tisza Cipő

A régiek ismerik a szlogent, a fiatalok most tanulják: „Minden időben Tisza cipőben” volt a híres reklám szövege még évtizedekkel ezelőtt. A mottó azonban mégis csak igaznak bizonyult, nem csupán egy reklámfogásnak. A Lenti mellett élő Róbert abszolút elégedett a termékkel, sőt, édesanyja még a leállás előtt készült, közel 40 éves cipőt őrizget a szekrényben, amit nagyon sokáig használt, s még mindig jó állapotban van.

- Valóban minden időjárási körülmények között tökéletes volt, esőben, sárban, nagy melegben. Ahogy most is. Nagyon kényelmes a talpbetéte, nem olyan, mint sok mostani lábbelinek. Ilyen szintű kényelmet egyiknél sem tapasztaltam. Volt gyermekkoromban is, s természetesen felnőttként ugyanúgy hű vagyok a magyar, kézzel készített márkához. Szerintem ár-érték arányban ugyancsak megfelelő. Inkább kifizetek érte 40 ezer forintot, s 10-15 évig biztosan hordhatom. A Lidl cipője nem annyira tetszett, bár nagyon jónak tartom ezeket az egyedi promóciókat – felelte Róbert.

Ez is egy limitált kiadás volt, a Sport szelet sokak kedvence csokiban, lábbeliben egyaránt.

Másik olvasónk, a zalaegerszegi Szabolcs szívesen elküldte cipőjéről a fotókat. Egy 7 és egy 10 éves Tisza Cipő tulajdonosa, teljesen elégedett azokkal. A mostani Lidl sneaker promóció őt sem fogta meg, kicsit vad volt számára a színvilág, az ízlése ennél visszafogottabb. A Tisza Cipő előszeretettel újul meg, illetve dob piacra olyan kollekciókat, amelyeket más divatmárkákkal, közszereplőkkel együtt formál. Gondoljunk csak a Sport szeletes együttműködésre vagy az Azahriah Tisza Cipő modellekre. S múltidézésként itt az egykori retró reklám videója.