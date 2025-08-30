Kiszámoltuk! A Tisza-adóval a zalai egészségügyi dolgozók is százezreket buknának évente

A Tisza-adó súlyos tízezreket húzna ki az egészségügyi dolgozók zsebéből is. Egy minap kiszivárgott dokumentum szerint, ha Magyar Péterék hatalomra jutnának, eltörölnék az egykulcsos szja-t. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézné. A Tisza elhallgatott terve szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, ötmillió és 15 millió forint között 22, míg efölött 33 százalékos lenne az adókulcs. Persze, ezt titkolni akarták a választásig, de kibújt a szög a zsákból, s ma már világos: átver a Tisza!

A Tisza-adóval az egészségügyi dolgozók is rosszul járnának

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Tisza-adó: súlyos tízezrek

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Zala vármegyében az egészségügyi dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 460 ezer 352 forint volt, ami 665 ezer 51 forintos bruttó bért jelent. A Tisza-csomag az elindult bérfejlesztést is erodálhatja.

Magyar Péter terve százezreket húzna ki évente az emberek zsebéből

Forrás: AFP

Mennyit buknánk?

A Tisza-adóval 500 ezer forintos fizetésnél évi 70 ezer forintot vennének el, egy átlagfizetésnél pedig évi 242 ezer forintot. A zalai egészségügyi dolgozók bruttó 665 ezer 51 forintos átlagbére után 99 ezer 757 forintos szja-t fizetnek most, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei

havi szinten mintegy 20 ezer, éves szinten pedig 240 ezer forinttal nőnének. Vagyis átlagosan ennyivel vinnének kevesebbet haza a zalai egészségügyi dolgozók.

A Tisza-adó romokba döntené a 15 éve tartó építkezést az egészségügyben is

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Romokba döntené az építkezést

A szakértők a Tisza-csomag egyik pusztító hatásaként a magasan képzett munkavállalók elvándorlását említik. Zalában az Orbán-kormány 2010-es regnálása óta stabilizálódott, sőt: évről évre nőtt az orvosok száma a statisztikai hivatal adatai szerint. 2010-ben 803, tavaly december végén már 1017 doktort tartottam számon a vármegyében. Magyar Péterék terve e téren is romokba döntené a 15 éve tartó építkezést.