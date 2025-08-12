augusztus 12., kedd

Sikeres volt a falunap

49 perce

Házibajnokság és újszülöttek köszöntése: egy zalai település, ahol tisztelik egymást

Az elmúlt hétvégén szombaton rendezték meg Teskándon a falunapot. Színes programokkal várták az ott élőket, s a megnyitón a település legifjabb lakóit köszöntötték. A falunapon Vigh László országgyűlési képviselő is részt vett, aki Teskánd fejlődését és az összefogás fontosságát emelte ki.

Házibajnokság és újszülöttek köszöntése: egy zalai település, ahol tisztelik egymást

Sipos László, Daragus Attila, Torja polgármestere (balra) és Vigh László országgyűlési képviselő (jobbra) köszöntötték az újszülötteket és családjaikat.

A programra díszvendégeként érkezett az erdélyi testvértelepülés, Torja küldöttsége. A rendezvény főzőversennyel és utcafoci-bajnoksággal indult. Ezenkívül terepjáró-bemutató, VR-sátor és pónilovaglás várta az érdeklődőket. A műsorban többek között Gábor bohóc, az ovisok előadása, a Zalaszentmihályi Férfikar és a Vetecz Társulat szórakoztatta a közönséget. Este koncertet adott a Magyarucca zenekar, végül a teskándi falunap Fáraó bulival zárult, és tűzijátékban gyönyörködhettek a falubeleik. A rendezvényen tombolát árultak, a bevétellel a Teskándi Csukás István Óvodáért Alapítvány munkáját támogatták a résztvevők.
 

 

