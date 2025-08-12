2 órája
Házibajnokság és újszülöttek köszöntése: egy zalai település, ahol tisztelik egymást
Az elmúlt hétvégén szombaton rendezték meg Teskándon a falunapot. Színes programokkal várták az ott élőket, s a megnyitón a település legifjabb lakóit köszöntötték. A falunapon Vigh László országgyűlési képviselő is részt vett, aki Teskánd fejlődését és az összefogás fontosságát emelte ki.
Sipos László, Daragus Attila, Torja polgármestere (balra) és Vigh László országgyűlési képviselő (jobbra) köszöntötték az újszülötteket és családjaikat.
Forrás: ZH
A programra díszvendégeként érkezett az erdélyi testvértelepülés, Torja küldöttsége. A rendezvény főzőversennyel és utcafoci-bajnoksággal indult. Ezenkívül terepjáró-bemutató, VR-sátor és pónilovaglás várta az érdeklődőket. A műsorban többek között Gábor bohóc, az ovisok előadása, a Zalaszentmihályi Férfikar és a Vetecz Társulat szórakoztatta a közönséget. Este koncertet adott a Magyarucca zenekar, végül a teskándi falunap Fáraó bulival zárult, és tűzijátékban gyönyörködhettek a falubeleik. A rendezvényen tombolát árultak, a bevétellel a Teskándi Csukás István Óvodáért Alapítvány munkáját támogatták a résztvevők.
