Házibajnokság és újszülöttek köszöntése: egy zalai település, ahol tisztelik egymást

A programra díszvendégeként érkezett az erdélyi testvértelepülés, Torja küldöttsége. A rendezvény főzőversennyel és utcafoci-bajnoksággal indult. Ezenkívül terepjáró-bemutató, VR-sátor és pónilovaglás várta az érdeklődőket. A műsorban többek között Gábor bohóc, az ovisok előadása, a Zalaszentmihályi Férfikar és a Vetecz Társulat szórakoztatta a közönséget. Este koncertet adott a Magyarucca zenekar, végül a teskándi falunap Fáraó bulival zárult, és tűzijátékban gyönyörködhettek a falubeleik. A rendezvényen tombolát árultak, a bevétellel a Teskándi Csukás István Óvodáért Alapítvány munkáját támogatták a résztvevők.