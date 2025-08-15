augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+39
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rákkeltő lehet a Habkanál

1 órája

Visszahívás a TEDi-ben: tilos használni ezt az eszközt, súlyos kockázatot vállal, aki mégis megteszi

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#TEDi Árukereskedelmi Kft#eszköz#veszély

Rákkeltő anyag oldódhat ki a TEDi áruházlánc Habkanál elnevezésű termékéből, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság annak visszahívását kezdeményezte. Tolna vármegyei társportálunk is hírt adott a sokakat érintő termékvisszahívásról.

Zaol.hu

"Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt a TEDi Árukereskedelmi Kft. az általa forgalmazott Habkanál elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte" – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel.

A képen: új TEDi üzlet nyílt Szekszárdon.
Fotó: Mártonfai Dénes

A termékvisszahívás további részleteiről a teol.hu-n olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu