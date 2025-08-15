Rákkeltő lehet a Habkanál
1 órája
Visszahívás a TEDi-ben: tilos használni ezt az eszközt, súlyos kockázatot vállal, aki mégis megteszi
Rákkeltő anyag oldódhat ki a TEDi áruházlánc Habkanál elnevezésű termékéből, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság annak visszahívását kezdeményezte. Tolna vármegyei társportálunk is hírt adott a sokakat érintő termékvisszahívásról.
"Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt a TEDi Árukereskedelmi Kft. az általa forgalmazott Habkanál elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte" – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel.
A termékvisszahívás további részleteiről a teol.hu-n olvashat.
