Bezárt a zalai termálfürdő! A medencékből eltűnt a víz is (galéria)

A termálfürdőről a Facebook oldal kezelője, Yvette Urbex eredeti posztjában ezt írta: "A medencék már nem adnak kikapcsolódást, a kempingsátorból nem hallgathatod a madárcsicsergést, a panzió már nem kínál reggelit, csak csendet és egy kis nosztalgiát."

A termálfürdő jellegzetes belső medencetere, melyből már eltűnt a víz

Fotó: Yvette Urbex

Termálfürdő: hamarosan újranyithat?

Majd nem sokkal később ezt a frissítést tette közzé: "Jelentkezett a fürdő tulajdonosa és arra kér más urbexeseket, hogy már ne menjetek ide! A fürdő a tervek szerint 2027‐ben kinyit, így nyitvatartási időben továbbra is látogatható lesz!"

A termálfürdő egykor népszerű volt a vendégek körében, úgy tűnik nem örökre húzta le a rolót

Fotó: Yvette Urbex

Népszerű volt...

A dél-zalaiaknak nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy az egykori Castrum termálfürdő, kemping és panzió, Galambok határában egy érintetlen, erdővel körülvett kis patak partján fekszik. Az egyik szállásfoglaló oldalán 9,2 pontos értékelést ért el, amíg működött.

Három évvel ezelőtt még nyitva volt, akkor nagyon dicsérték a vendégek

Fotó: Yvette Urbex

Imádták a vendégek is

A Google-értékelések között kutatva találtunk a fürdővendégektől 3 évvel ezelőtti posztokat. Egyikük ezt írta: "A kemping vizesblokkja végig tiszta, illatos volt. A wellness részleg is élvezetes, óránkénti pezsgőfürdővel! Jó volt megmártózni egy hosszú tekerés után a meleg vízben. Annak aki pihenni indul és szeret fürdeni, csak ajánlani tudom!" És egy másik szintén 2022-ből: "Szuper hely, mindenkinek ajánlom. Hatalmas fák árnyékában lehet piheni. Csendes környéken van, a medencék szuperek, tiszták a közös helységek. Zalakaros közel van, mi kerékpár úton sétálva mentünk be de legközelebb viszünk kerékpárokat is. Kedves segítőkész emberek dolgoznak ott."