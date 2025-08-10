1 órája
Figyelem, teljes útzár lesz aszfaltozás miatt – érdemes elkerülni a Platán sor és a Gasparich Márk utca kereszteződését
Zalaegerszegen a Platán sor és a Gasparich Márk utca kereszteződésében a Zalavíz Zrt. elvégezte az elöregedett, közel 60 éves ivóvízvezetékek cseréjét. Augusztus 11-én, hétfőn újabb munkálatok kezdődnek, a teljes csomópontot újraaszfaltozzák, teljes útzár mellett.
A hétfőn kezdődő, teljes útzár mellett zajló aszfaltozásról közleményt juttattak el szerkesztőségükbe. E szerint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közös projekt keretében a Platán sor és a Gasparich Márk utca csomópontjában marási és aszfaltozási munkát végez augusztus 11–13. között. Az útburkolat helyreállításával zárul az ivóvízhálózat rekontrukciója, amit július elején kezdtek meg.
Teljes útzár három napon át forgalomirányítás mellett
A munkálatok idejére hétfőtől szerdáig teljesen lezárják a Gasparich Márk utcát a Platán sor és a Lőrinc Barát utca között Zalaegerszegen. Személyautóval kerülni a környező utcában lehetséges. Figyelem, tehergépkocsival nem lehet behajtani a Gasparich utcára az Ola utca és a Rákóczi utca felől. Kerülni a Platán sor, illetve az Arany János utca felé lehet. A csomópont környezetében a Platán soron jelzőőrös forgalomirányítás lesz a munkavégzés ideje alatt.