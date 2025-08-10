Figyelem, teljes útzár lesz aszfaltozás miatt – érdemes elkerülni a Platán sor és a Gasparich Márk utca kereszteződését

A hétfőn kezdődő, teljes útzár mellett zajló aszfaltozásról közleményt juttattak el szerkesztőségükbe. E szerint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közös projekt keretében a Platán sor és a Gasparich Márk utca csomópontjában marási és aszfaltozási munkát végez augusztus 11–13. között. Az útburkolat helyreállításával zárul az ivóvízhálózat rekontrukciója, amit július elején kezdtek meg.

Hétfőtől szerdáig jobb, ha elkerüljük a Platán sor és a Gasparich utca kereszteződését. Teljes útzár mellett aszfaltozzák le a csomópontot. (Felvételünk július elején készült, akkor kezdték meg az ivóvízhálózat rekonstrukcióját)

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Teljes útzár három napon át forgalomirányítás mellett

A munkálatok idejére hétfőtől szerdáig teljesen lezárják a Gasparich Márk utcát a Platán sor és a Lőrinc Barát utca között Zalaegerszegen. Személyautóval kerülni a környező utcában lehetséges. Figyelem, tehergépkocsival nem lehet behajtani a Gasparich utcára az Ola utca és a Rákóczi utca felől. Kerülni a Platán sor, illetve az Arany János utca felé lehet. A csomópont környezetében a Platán soron jelzőőrös forgalomirányítás lesz a munkavégzés ideje alatt.