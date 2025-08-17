Forródrót
Vandál idiotizmus: vajon mit ártott a "meggyalázott" zalai telefonfülke?
Egy zalai település telefonfülkéjével bántak el ismeretlen rongálók nemrégiben.
A vandálok új módszere? Elbántak egy telefonfülkével
Fotó: Szakony Attila
A külsőre nem túl bizalomgerjesztő telefonfülkében lévő készülékről leemelték a kagylót, kihúzták az ajtón, majd odacsíptették. Érdekes, ám egyáltalán nem illő módja ez a hívásvárakoztatásnak, még akkor sem, ha a telefonfülke valóban nincs túl "jó bőrben". Azt senkinek nem ajánljuk, hogy ezután a kagylót a füléhez emelje, hiszen a perzselő napsütés bizonyára megtette a hatását... S vélhetően szükség esetén segítséget se itt próbáljunk hívjunk.
