augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

22°
+36
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forródrót

1 órája

Vandál idiotizmus: vajon mit ártott a "meggyalázott" zalai telefonfülke?

Címkék#rongálódott#telefonfülke#rongáló

Egy zalai település telefonfülkéjével bántak el ismeretlen rongálók nemrégiben.

Benedek Bálint
Vandál idiotizmus: vajon mit ártott a "meggyalázott" zalai telefonfülke?

A vandálok új módszere? Elbántak egy telefonfülkével

Fotó: Szakony Attila

A külsőre nem túl bizalomgerjesztő telefonfülkében lévő készülékről leemelték a kagylót, kihúzták az ajtón, majd odacsíptették. Érdekes, ám egyáltalán nem illő módja ez a hívásvárakoztatásnak, még akkor sem, ha a telefonfülke valóban nincs túl "jó bőrben". Azt senkinek nem ajánljuk, hogy ezután a kagylót a füléhez emelje, hiszen a perzselő napsütés bizonyára megtette a hatását... S vélhetően szükség esetén segítséget se itt próbáljunk hívjunk. 

telefonfülke
Vajon mi járhatott a vandál fejében, amikor ezt művelte a telefonfülkével? Fotó: Szakony Attila

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu