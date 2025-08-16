Ez nem film: Túszul ejtették és fejbe verték a pacsai taxist, úgy indultak a határ felé – első rész

Kegyetlenül sajgott a sebem, éreztem, hogy szivárog a vér a fejemből, s kérlelni kezdtem őket, hogy engedjenek szabadon, családom, négy gyermekem vár otthon. – Ne viccelj szaki, hát azt gondolod, vattából vagyunk? – kedélyeskedett a Hosszú, akiről később megtudtam, hogy ő ütött le. – Tudjuk, hogy az első utad a rendőrségre vezetne… Láthatod, mi szökni akarunk, és közülünk már nem menekülhetsz… Vagy sikerül a tervünk, vagy rámegy a te életed is. És hogy szándékuk komolyságáról meggyőzzenek, egyik oldalról tőrt szegeztek az oldalamnak, másikról pedig valami kemény tárgyat, amelyről Hosszú ezt mondta: - A pisztolyt is emberélet árán szereztük, nem számít a te életed sem ebben a buliban!

Kicsi nem boldogult a kocsival

Pölöske és Bak közötti útszakaszon, ahol több emelkedő van, nem boldogult a Kicsi a kocsival. A sebességkapcsolással nem lehetett tisztában, mert sokszor lefojtotta a motort. Ekkor jutott eszembe a gondolat, hogy vissza kell szereznem a kormányt. Taktikát változtattam, s úgy tettem, mintha belenyugodnék a sorsomba: - Nem juttok el gyerekek messzire így ezzel a kocsival – bátorkodtam neki – ilyen kínzást nem bír ki a motor… adjátok a kezembe a volánt, s oda viszlek benneteket, ahová akarjátok…

Rikkancs-verseny. Forrás: Borsszem Jankó, 1902. január 12, illusztráció. 1956-ban túszul ejtettek egy taxist Zalában.

Fotó: Digitális Képarchívum

Hallani sem akartak erről, de amikor az akkumulátor kimerült a sok önindítástól, a hahóti útelágazó előtt végre ezt mondta a Hosszú: - Add át neki a volánt, nem hiszem, hogy balhézik velünk a srác. Majd hozzám fordulva: - Szétverem a fejedet, ha marháskodsz…! Gyufa sercent, hogy a helycserét kiszállás nélkül végre lehessen hajtani, s ekkor vették észre, hogy véres a kabátom. Lerángatták rólam, majd mert az ingem is véres volt, egy másik inget húztak rám. Beindítottam a kocsit és elindultunk Zalaegerszeg felé. – Kezeddel nem mozdulhatsz, csak a volánt mozgathatod… és a legrövidebb úton Körmend felé… - adta ki az utasítást a Kicsi, aki ismét mellém telepedett, s a hátam közepén most is ott éreztem a tőr hegyét, oldalamban pedig a pisztoly csövét. Így haladtunk át az éjszaka Bakon, Sárhidán, Zalabesenyőn, majd Zalaegerszegre értünk…

A halálfélelemtől, s az idegkimerültségtől veríték borította a testemet, a vérveszteségtől legyengültem, s nem is tudtam határozott tervet kigondolni magamban a menekülésre. Zalaegerszegen a Ruhagyár felé vezető utat választottam, azzal a céllal, hogy ott majd a katonai laktanyába behajtok… De lábaim remegni kezdtek, gyengeségi roham jött rám, nem tudtam végrehajtani a tervemet…

Mikor túlértünk a városon, mintha engedett volna részükről a bizalmatlanság szigora, közlékenyebbek lettek… s közben javult az én állapotom is. Fejsebemben megalvadt a vér, kezdtem erőre kapni attól a gondolattól, hogy ahogy közeledünk Körmend felé, úgy lesz egyre nagyobb lehetősége az igazoltató járőrrel való találkozásnak. Ekkor már tisztán láttam magam előtt az egyetlen lehetséges menekülést: ki kell ugrani a kocsiból!”