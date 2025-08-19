Négy fiatal a túszul ejtett pacsai taxissal indult a határ felé - második rész

— Teljes gázzal rohanj át rajtuk — biztatott a Kicsi, de én más megoldást ajánlottam, olyant, ami nekem is megfelel: — Akkor szitává lőnek bennünket, inkább lelassítok, úgy teszek, mintha leállnék, s mikor a közelükbe érek, akkor belelépek a gázba. Döntésre nem került sor, mert közben a járőr közelébe értünk. Lelassítottam a sebességet és a pillanat egy tört része alatt cselekedtem. A gyújtókulcsót kihúzva leállítottam a motort, felrántottam az ajtót, s kiugrottam a kocsiból. — Gyilkosok, rablók, tüzeljetek! — kiáltottam földre huppanás után a határőrök felé. A kocsi motorja eközben ismét működni kezdett, úgy látszik, a Kicsi ismét a volán mellé telepedett, s mire a géppisztoly-sorozatokat utánuk engedték, már eltűntek a sötétben.

A pacsai taxis nem számított arra, hogy mi vár rá Fotó: ZH-Archív/Illusztráció

Az őrség azonnal riasztotta a határövezetet, engem pedig a kórházba kísértek, ahol kimosták a sebemet, kapcsokkal összefogták, s bekötötték. Amikor visszamentem a rendőrségre, a járőr már jelentette, hogy a Szombathely felé vezető út árkában megtalálták a kocsimat, s alig egy óra múlva kézre kerültek a szökevények. Mint megtudtam, a kocsi leállítása után egy búzatáblába vetették magukat, futva, kúszva két kilométernyire jutottak el a kiszállás helyétől, s a keresésükre indult határőr-alakulat tagjai ott fogták el őket. A kocsin nagyobb sérülés nem keletkezett, és én is megúsztam anélkül, hogy „generáljavításra” lenne szükség. Negyedik éve vezetek kocsit, de közúti kihágás, vagy baleset nem fordult velem még elő . . . Remélem, ilyen kalandban nem lesz többet részem, mint ez volt.

Rikkancs-verseny. Forrás: Borsszem Jankó, 1902. január 12, illusztráció. 1956-ban túszul ejtettek egy taxist Zalában. Fotó: Digitális Képarchívum

Városi legendákat hallgatunk hüledezve, megnézzük a legújabb horrorfilmet, a hírekben rögtön rákattintunk egy brutális bűnügyre, vagy egy tragikus balesetre… Hogy miért szeretünk borzongani? Talán, hogy érezzük, milyen jó, hogy mi biztonságban vagyunk, hogy velünk ilyen nem történhet… Ne is történjen! Borzongjunk most közösen régi, meghökkentő bűnügyeket olvasva.

Horváth László történetéhez nincs sok hozzátenni való. Talán még a többi szereplőt mutathatjuk be, a bandita négyest: a Kicsi, aki egyben a banda vezére is, Babella Antal váci könyvelő, A Hosszú, aki ütött, Varga János 20 éves alsógödi elektroműszerész, tiltott határátlépés kísérlete miatt büntetve volt már egyszer. A másik két húszéves: Virág Imre és Sajtos István váci lakosok, mindkettő a lakatos szakmában dolgozik. Sajtos közveszélyes munkakerülésért ugyancsak le volt már zárva. A börtönben ismerkedett meg egy bécsi embercsempésszel és valutaűzérrel. Az ő biztatására, nyugatra szökött barátaik csábító levelére és Sajtosnak Ausztráliában élő testvére hívó szavára döntött a négy fiatal a szökés mellett. Az „ígéret földjének” kapuja helyett a zalaegerszegi börtön ajtaja tárult ki előttük, s rövidesen társadalmi tulajdon ellen elkövetett rablás, tiltott határátlépés kísérlete és súlyos testi sértés bűntettével terhelten kerülnek a nép bírái elé.” (Zalai Hírlap, 1956. július 19.)

A bírósági tárgyalással folytatjuk a történetet.