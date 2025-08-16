1 órája
Ez nem film: Túszul ejtették és fejbe verték a pacsai taxist, úgy indultak a határ felé – első rész
Az 1956 nyarán történt bűnesetet a Zalai Hírlap akkori számának beszámolójával idézzük fel. Szökni akart az országból négy fiatal, ezért túszul ejtettek egy pacsai taxist.
„Ha ponyvaregényben olvasnánk az alábbi történetet, mosolyogva dobnánk félre és az gondolnánk: jó, jó… élénk fantáziája van az írónak, de ilyesmi az életben mégsem fordul elő. Ez alkalommal felesleges dolog lenne az eseményeken a valóság valami különös védjegyét keresni. Az elbeszélő fején a fehér pólyaköteg, tekintetének olykor még ijedt rebbenése, az emlékezéstől is átforrósuló hang mind mind arról tanúskodnak, hogy Horváth László, a pacsai taxis izgalmas, csaknem tragédiába fúló kalandja nemcsak fordulatos és lélegzetelállító, de igaz is. A taxist ugyanis túszul ejtették, így akartak disszidálni zalai fiatalok 1956-ban.
A taxis vállalta a fuvart, nem sejtette, hogy mi vár rá
Rögzítsük először a történés időpontját: péntek este volt és július tizenharmadika. És most adjuk át a szót Horváth Lászlónak… - Elmúlott már tíz óra, mikor hazaértem a Szabadság téri lakásomra. Vacsorázni szerettem volna, de négy jól öltözött fiatalember várakozott rám az udvarban, s arra kértek, hogy vigyem őket Zalaegerszegre. Elmondták, hogy autóbusszal érkeztek idáig Hévízről, itt bementek a vendéglőbe, s mire visszatértek, a busz már továbbállt… Feltöltöttem hát a hűtőt vízzel, az utasokat beültettem a kocsiba és elindultunk.
Alig értünk a falu határán túlra, a vásártér melletti akácosnál jártunk, amikor a Kicsi, aki mellettem ült elöl, rosszullétről panaszkodott és arra kért: álljak meg, mert felfordult a gyomra… Leállítottam a motort, s ahogy az ajtót nyitottam neki, hátulról a három közül valamelyik fejbevágott. Az ütés pillanatában megszédültem, de eszméletemet nem vesztettem el, s két dolog villant az agyamba: először is az, hogy banditákkal állok szemben, akik ellen nem csupán a kocsiért, de az életemért is küzdenem kell. Azután arra gondoltam, hogy üveg lehetett az, amivel fejbe vágtak, mert hallottam az üvegcserép csengését, ahogy széttörve a kocsi padlójára hullt… Ösztönös mozdulattal nyúltam az ajtó kilincse után, ki akartam ugrani a kocsiból. Hátulról azonban megmarkolták a nyakamat, a számat betapasztották, átcibáltak a hátsó ülésre, a Kicsi pedig, aki a rosszullétet színlelte, a volán mellé ült és elindultunk…
Kegyetlenül sajgott a sebem, éreztem, hogy szivárog a vér a fejemből, s kérlelni kezdtem őket, hogy engedjenek szabadon, családom, négy gyermekem vár otthon. – Ne viccelj szaki, hát azt gondolod, vattából vagyunk? – kedélyeskedett a Hosszú, akiről később megtudtam, hogy ő ütött le. – Tudjuk, hogy az első utad a rendőrségre vezetne… Láthatod, mi szökni akarunk, és közülünk már nem menekülhetsz… Vagy sikerül a tervünk, vagy rámegy a te életed is. És hogy szándékuk komolyságáról meggyőzzenek, egyik oldalról tőrt szegeztek az oldalamnak, másikról pedig valami kemény tárgyat, amelyről Hosszú ezt mondta: - A pisztolyt is emberélet árán szereztük, nem számít a te életed sem ebben a buliban!
Kicsi nem boldogult a kocsival
Pölöske és Bak közötti útszakaszon, ahol több emelkedő van, nem boldogult a Kicsi a kocsival. A sebességkapcsolással nem lehetett tisztában, mert sokszor lefojtotta a motort. Ekkor jutott eszembe a gondolat, hogy vissza kell szereznem a kormányt. Taktikát változtattam, s úgy tettem, mintha belenyugodnék a sorsomba: - Nem juttok el gyerekek messzire így ezzel a kocsival – bátorkodtam neki – ilyen kínzást nem bír ki a motor… adjátok a kezembe a volánt, s oda viszlek benneteket, ahová akarjátok…
Hallani sem akartak erről, de amikor az akkumulátor kimerült a sok önindítástól, a hahóti útelágazó előtt végre ezt mondta a Hosszú: - Add át neki a volánt, nem hiszem, hogy balhézik velünk a srác. Majd hozzám fordulva: - Szétverem a fejedet, ha marháskodsz…! Gyufa sercent, hogy a helycserét kiszállás nélkül végre lehessen hajtani, s ekkor vették észre, hogy véres a kabátom. Lerángatták rólam, majd mert az ingem is véres volt, egy másik inget húztak rám. Beindítottam a kocsit és elindultunk Zalaegerszeg felé. – Kezeddel nem mozdulhatsz, csak a volánt mozgathatod… és a legrövidebb úton Körmend felé… - adta ki az utasítást a Kicsi, aki ismét mellém telepedett, s a hátam közepén most is ott éreztem a tőr hegyét, oldalamban pedig a pisztoly csövét. Így haladtunk át az éjszaka Bakon, Sárhidán, Zalabesenyőn, majd Zalaegerszegre értünk…
A halálfélelemtől, s az idegkimerültségtől veríték borította a testemet, a vérveszteségtől legyengültem, s nem is tudtam határozott tervet kigondolni magamban a menekülésre. Zalaegerszegen a Ruhagyár felé vezető utat választottam, azzal a céllal, hogy ott majd a katonai laktanyába behajtok… De lábaim remegni kezdtek, gyengeségi roham jött rám, nem tudtam végrehajtani a tervemet…
Mikor túlértünk a városon, mintha engedett volna részükről a bizalmatlanság szigora, közlékenyebbek lettek… s közben javult az én állapotom is. Fejsebemben megalvadt a vér, kezdtem erőre kapni attól a gondolattól, hogy ahogy közeledünk Körmend felé, úgy lesz egyre nagyobb lehetősége az igazoltató járőrrel való találkozásnak. Ekkor már tisztán láttam magam előtt az egyetlen lehetséges menekülést: ki kell ugrani a kocsiból!”
Az 1956-os zalai bűnügy történetét folytatjuk.
