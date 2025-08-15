Felnéztek az égre és pazar látványban volt részük (galéria)

A résztvevőknek dr. Csizmadia Szilárd egyesületi elnök és Bánfalvi Péter elnökségi tag, valamint az egyesület tagjai meséltek a csillagképekről, a csillaghalmazokról és természetesen az ilyenkor még látványos Perseida meteorhullás is szóba került. Aki lemaradt vagy még egyszer szeretne feltekinteni a csillagos égre a szakemberek segítségével, azokat az egyesület táborának helyszínén várják Őrimagyarósdon, a Napfény Tábor parkolójában augusztus 16-án, szombaton este 21-23 óra között.