2 órája
Felnéztek az égre és pazar látványban volt részük (galéria)
Az augusztus 9-16. között zajló „Egy hét a csillagok alatt” kampány célja az ismeretterjesztés. A Zalaegerszegi VEGA Csillagászati Egyesület is csatlakozott az országos akcióhoz, így csütörtökön este távcsöves bemutatóval várták az érdeklődőket az Apáczai Művelődési Központ mellett.
Bánfalvi Péter és dr. Csizmadia Szilárd az érdeklődőknek mutatta a csillagos eget.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A résztvevőknek dr. Csizmadia Szilárd egyesületi elnök és Bánfalvi Péter elnökségi tag, valamint az egyesület tagjai meséltek a csillagképekről, a csillaghalmazokról és természetesen az ilyenkor még látványos Perseida meteorhullás is szóba került. Aki lemaradt vagy még egyszer szeretne feltekinteni a csillagos égre a szakemberek segítségével, azokat az egyesület táborának helyszínén várják Őrimagyarósdon, a Napfény Tábor parkolójában augusztus 16-án, szombaton este 21-23 óra között.
Csillagászati bemutató Zalaegerszegen a VCSE tagjaivalFotók: Pezzetta Umberto