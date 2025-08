Tanszergyűjtést szervez a DK, Keszthelyen is várják a felajánlásokat

Évek óta szervez tanszergyűjtést a Demokratikus Koalíció Keszthelyen az iskolakezdést megkönnyítendő, ez idén sincs másként. Most is várják a tanszertámogatásokat, melyeket rászoruló családokhoz juttatnak el. Minderről Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője és Liszkai Erzsébet, a DK országgyűlési képviselőjelöltje tartott Keszthelyen sajtótájékoztatót.

Rászorulók számára szervez idén is tanszergyűjtést a DK, erről Arató Gergely tájékoztatta a sajtó képviselőit.

Forrás: DK Keszthely

A tanszergyűjtés során kisiskolások és középiskolások számára is várják a felajánlásokat

Arató Gergely elmondta: országos akcióról van szó, ennek keretében történik a keszthelyi tanszergyűjtés is. Hangsúlyozta: kizárólag a tanévkezdéshez szükséges eszközöket, nem pedig pénzt gyűjtenek, s azért tartják fontosnak a kérdést, mert általában is megterhelő a családok számára az évkezdés, ez pedig különösen igaz a rászoruló családok esetében. Nemcsak kisiskolások, de középiskolások számára is várják a felajánlásokat - hangsúlyozta.

Liszkai Erzsébet arra hívta fel a figyelmet: sajnos sokan nem látják, hogy mekkora gondot okozhat egy évkezdő bevásárlás, ám a gyűjtéssel is vegyesek a tapasztalatok. Sok az elutasítás, ami lehet az empátia hiánya, de lehet a párttal szembeni elutasítás is - fogalmazott.

A keszthelyi és környékbeli adományokat a DK keszthelyi irodájában várják az alábbi napokon: augusztus 7-én 16 és 17 óra között, augusztus 9-én és 13-án 9 és 11 óra között, augusztus 14-én 16 és 17 óra között, augusztus 16-án pedig 9 és 11 óra között.