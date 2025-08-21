A Tanító öröksége: elismerés a színvonalas és gyermekcentrikus oktató-nevelő munkáért (galéria)

Míg a korábbi években több önkormányzati kitüntetés és cím kiosztása is augusztus 20-hoz kapcsolódott, idén csupán a színvonalas és gyermekcentrikus oktató-nevelő munkát végző, a település közéletében meghatározó szerepet betöltő óvodapedagógusok és pedagógusok elismerésére alapított Tanító öröksége díj átadását tartották a nemzeti ünnepen. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján évente egy díj adományozható. 2025-ben ezt a kitüntetést Friman Jánosné kapta sok éves, magas szintű, kiemelkedő óvónői, óvodavezetői munkájáért.

Vida László és a Tanító öröksége díj idei kitüntetettje, Friman Jánosné a letenyei ünnepségen

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Tanító öröksége díj átadása mellett az államalapításról is megemlékeztek

A kitüntetés átadását megelőzően a nemzeti ünnepről – mint Szent István király, az államalapítás és egyben az új kenyér ünnepéről – emlékeztek meg. Köszöntőjében Vida László polgármester többek közt arról beszélt, hogy az ünnep az évszázadok során többször átalakult, formálódott és új jelentéseket öltött magára, ám mégis mindig úgy élt emlékezetünkben, mint Magyarország születésnapja. Azon országé, amely Szent István uralkodása alatt megszilárdult, s „Európa szívében egyedüliként volt képes hitét stabilan megőrizve fennmaradni a történelem zivatarai között”.

Keresztény utat jelölt ki a magyarság számára

Vida László emlékeztetett rá, már Géza fejedelem is keresztény utat jelölt ki a magyarság számára, Szent István pedig megvalósította apja elképzeléseit, ezzel kapcsolva nyugati, európai vérkeringésbe hazáját. A polgármester úgy fogalmazott: első királyunk nemcsak országot, otthont is teremtett a magyarság számára. Vida László emellett arra is figyelmeztetett: a nemzet megtartása abban is rejlik, hogy nem feledjük régi szokásainkat, hagyományainkat, s továbbadjuk azokat a jövő nemzedékének.

Négy nagy feladat állt előtte

A megemlékezés ünnepi szónoka Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője volt. Beszéde elején ő is Szent István életművét méltatta, mondván: „történelmi jelentőségű döntése volt, hogy a magyarság önálló, felelős királyságként álljon Európában”. A képviselő emlékeztetett arra is, a magyar államiság létrehozása nem egyetlen pillanat műve volt, illetve fenntartása azóta is folyamatos erőfeszítéseket igényel tőlünk. Cseresnyés Péter kiemelte: Szent István jövőt is épített, keresztény szellemiségű, Európához hű, de minden külső hatalmi befolyástól mentes, önálló és független államot. Uralkodása idején négy nagy feladat állt előtte: a kereszténység elterjesztése, az állam önállóságának, nemzeti függetlenségének megteremtése, egy erős monarchia, a politikai egység létrehozása, s mindezt úgy, hogy közben a magyar népi szokásokat és értékeket is meg kellett őriznie.