Indul a tanév! Jön a digitális bizonyítvány, s már az ovisok sem ússzák meg a sulit (galéria, videó)

Idén nem lesz olyan drasztikus változtatás, mint tavaly a mobiltelefonok tanóráról való kitiltása, ám a 2025/26-os tanévben is lesznek újítások, kezdte előadását dr. Balatoni Katalin a tanévnyitó konferencia Zala vármegyei programján. Ilyen lesz például a KRÉTA rendszerben megvalósítandó diagnosztikus mérés. Ugyancsak idei innováció a digitális bizonyítványok bevezetése a köznevelésben, amit felmenő rendszerben végeznek majd a KRÉTA-rendszer fejlesztéssel együtt. Először az általános iskolák 1., valamint az 5., 7., és a 9. évfolyamoknál használják. Emellett megújul az Óvodai nevelés országos alapprogram, aminek értelmében a nagycsoportosoknak folyamatos iskolai előkészítő foglalkozásokat tartanak. Az oktatási intézményekben a KRESZ-tanfolyamok kiterjesztését tervezik továbbá.

Balaicz Zoltán, Vigh László, Brassói Sándor, dr. Balatoni Katalin és Tóth Ferenc főosztályvezető (Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ) a szakmai tanévnyitó konferencián Zalaegerszegen. Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap

Folytatódnak a sikeres témahetek is: nemzetközi felmérések szerint a magyar diákok pénzügyi-gazdasági kultúrája és digitális készsége átlagon felüli, valamint a fenntarthatósági témahét ugyancsak hasznos információkkal látja el a jövő nemzedékét. Idén is lesz Magyar Diáksport Napja, méghozzá szeptember 26-én. A tanév szeptember 1-jén kezdődik, s június 19-én zárul. Az őszi szünet október 23-november 2. között, míg a téli szünet december 19. -január 4., s a tavaszi szünet április 2-12. között lesz. A tavaszi írásbeli érettségik május 4. és május 22. között zajlanak.

Tanévnyitó konferencia, nem légből kapott ígéretekkel

Vigh László országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta, hogy folytatják az oktatásban dolgozók bérének normalizálását, fejlesztését. Köszönetét fejezte ki továbbá a pedagógusok és oktatási asszisztensek, igazgatók munkájáért, hiszen ők a fiatal generáció példaképei. Balaicz Zoltán polgármester arról szólt, bár Zalaegerszeg már 12 éve nem fenntartója az iskoláknak, ám az önkormányzat nem engedi el az oktatási intézmények kezét: a TOP Plusz programban érkező 8,5 milliárd forint nagy részét intézményfelújításra és eszközfejlesztésre fordítják.