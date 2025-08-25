1 órája
Indul a tanév! Jön a digitális bizonyítvány, s már az ovisok sem ússzák meg a sulit (galéria, videó)
A város, a vármegye és az oktatási intézmények vezetői, képviselői, valamint a pedagógusok részvételével zajlott hétfőn a tanév előtti hagyományos találkozó a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A Zala vármegyei szakmai tanévnyitó konferencia vendége idén dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos, valamint az Oktatási Hivatal elnöke, Brassói Sándor volt.
Dr. Balatoni Katalin előadásában az újdonságokról is szót ejtett a zalaegerszegi szakmai tanévnyitó konferencia alkalmából.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Idén nem lesz olyan drasztikus változtatás, mint tavaly a mobiltelefonok tanóráról való kitiltása, ám a 2025/26-os tanévben is lesznek újítások, kezdte előadását dr. Balatoni Katalin a tanévnyitó konferencia Zala vármegyei programján. Ilyen lesz például a KRÉTA rendszerben megvalósítandó diagnosztikus mérés. Ugyancsak idei innováció a digitális bizonyítványok bevezetése a köznevelésben, amit felmenő rendszerben végeznek majd a KRÉTA-rendszer fejlesztéssel együtt. Először az általános iskolák 1., valamint az 5., 7., és a 9. évfolyamoknál használják. Emellett megújul az Óvodai nevelés országos alapprogram, aminek értelmében a nagycsoportosoknak folyamatos iskolai előkészítő foglalkozásokat tartanak. Az oktatási intézményekben a KRESZ-tanfolyamok kiterjesztését tervezik továbbá.
Folytatódnak a sikeres témahetek is: nemzetközi felmérések szerint a magyar diákok pénzügyi-gazdasági kultúrája és digitális készsége átlagon felüli, valamint a fenntarthatósági témahét ugyancsak hasznos információkkal látja el a jövő nemzedékét. Idén is lesz Magyar Diáksport Napja, méghozzá szeptember 26-én. A tanév szeptember 1-jén kezdődik, s június 19-én zárul. Az őszi szünet október 23-november 2. között, míg a téli szünet december 19. -január 4., s a tavaszi szünet április 2-12. között lesz. A tavaszi írásbeli érettségik május 4. és május 22. között zajlanak.
Tanévnyitó konferencia, nem légből kapott ígéretekkel
Vigh László országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta, hogy folytatják az oktatásban dolgozók bérének normalizálását, fejlesztését. Köszönetét fejezte ki továbbá a pedagógusok és oktatási asszisztensek, igazgatók munkájáért, hiszen ők a fiatal generáció példaképei. Balaicz Zoltán polgármester arról szólt, bár Zalaegerszeg már 12 éve nem fenntartója az iskoláknak, ám az önkormányzat nem engedi el az oktatási intézmények kezét: a TOP Plusz programban érkező 8,5 milliárd forint nagy részét intézményfelújításra és eszközfejlesztésre fordítják.
Vármegyei szakmai tanévnyitó konferencia ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto