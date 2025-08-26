augusztus 26., kedd

Tanévnyitó: napos vagy esős? Így készülj a hétvégére!

Címkék#kánikula#zivatar#hőmérséklet

Még az utolsó hetet bírja ki az idő, aki nyaral, az örül a napsütésnek. Jövő héten már iskola, így több helyen tanévnyitót tartanak a hétvégén itt Zalában is. Vajon milyen időre lesz kilátás?

Zaol.hu

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szombaton számíthatunk esőre, zivatarra, így legyen nálunk esernyő. Északnyugat felől növekedhet a felhőzet, ám még több órás napsütés is várható. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugatira, majd nyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Megszűnhet a kánikula, a délutáni hőmérséklet már csak 25 fok körül alakul. Vasárnap már ismét napos, száraz időre van kilátás 30 fok közeli maximumokkal. 

 

