Időjárás
2 órája
Tanévnyitó: napos vagy esős? Így készülj a hétvégére!
Még az utolsó hetet bírja ki az idő, aki nyaral, az örül a napsütésnek. Jövő héten már iskola, így több helyen tanévnyitót tartanak a hétvégén itt Zalában is. Vajon milyen időre lesz kilátás?
A koponyeg.hu előrejelzése szerint szombaton számíthatunk esőre, zivatarra, így legyen nálunk esernyő. Északnyugat felől növekedhet a felhőzet, ám még több órás napsütés is várható. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugatira, majd nyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Megszűnhet a kánikula, a délutáni hőmérséklet már csak 25 fok körül alakul. Vasárnap már ismét napos, száraz időre van kilátás 30 fok közeli maximumokkal.
