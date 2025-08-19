augusztus 19., kedd

Huba névnap

23°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az eső sem tántorította el a híveket

47 perce

„A Szűzanya nagysága a kicsinységben rejlik” – Nagyboldogasszony-búcsú a Remetekertben

Címkék#Remetekert#Fekete Szabolcs Benedek#Nagyboldogasszony#búcsú#Szűzanya

A zalai dombok között megbúvó Remetekert adott otthont ismét a Nagyboldogasszony-búcsúnak. Az esős idő sem tántorította el a zarándokokat: sokan keresték fel az ősi Mária zarándokhelyet, hogy együtt ünnepeljenek és imádkozzanak. Az ünnepi szentmisét Fekete Szabolcs Benedek, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke mutatta be. A Szűzanya ezúttal is sokakat összegyűjtött a kegyhelyen.

Zaol.hu

A szentmise szónoka a befejezetlen szimfóniák képével indította gondolatait: „Minden egyes emberélet, ami a halállal fejeződik be itt a Földön, befejezetlen.” Egyetlen kivétel van, a mi drága Szűzanyánk, akinek nemcsak a lelke, hanem a teste is megváltatott. Testestől, lelkestől ott van a dicsőségben.” A Szűzanya nagyságának titka a kicsinységben rejlik, világított rá Fekete Szabolcs Benedek.

Szűzanya
A Szűzanya ismét sokakat összegyűjtött a Remetekertben
Fotó: Halász Gábor

A Szűzanya alázatossága

A prédikáció középpontjába Mária alázatossága került: „Ő tudott, akart és mert kicsiny lenni. Ez az út minden keresztény számára meghívás: nézzük meg, hogy a mi életünkben, munkahelyen, plébánián, családban mennyire járunk az alázatosság útján”, ajánlotta a segédpüspök

Zarándokok sokasága érkezett a szentmisére, az esős idő ellenére is
Fotó: Halász Gábor

A hatalmaskodás bűne

Fekete Szabolcs Benedek homíliájában rámutatott a hatalmaskodás bűnére, amely megjelenhet munkahelyen, iskolában, közösségekben vagy családban is. „Ez egy betegség, egy ragály, sajnos kiirthatatlan. De Jézus kérése világos: köztetek ez ne így legyen. A keresztény embernek a szolgálat útját kell választania: ha valaki első akar lenni, menjen a sor végére, és végezzen szolgai munkát.”, fogalmazott. 

Fekete Szabolcs Benedek: A keresztény embernek a szolgálat útját kell választania
Fotó: Halász Gábor

Lelki ózonpajzs

A szentbeszéd zárásában a Szűzanya palástja alatti oltalomról szólt a segédpüspök: „Ez olyan, mint egy lelki ózonpajzs, ami megvéd minket a káros sugárzásoktól. A cél, hogy minél többen legyünk a palást alatt." Ehhez azonban alázatra és befogadó lelkületre van szükség: „nem olyan időket élünk, amikor lökdösődni kellene a köpeny alatt. Örüljünk annak, ha minél többen vannak ott”, mondta. 

Végezetül a zarándokokhoz fordult: „Kedves testvérek, kívánom nektek ezt az utat. Ne féljetek kicsinynek lenni, alázatosnak maradni – csodaszép keresztény hivatás ez.”

A prédikáció középpontjába Mária alázatossága került
Fotó: Halász Gábor

Fáradhatatlan, kitartó együttműködés

A szentmise végén Tódor Szabolcs helyettes esperes-plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették az ünnep megszervezését, a közreműködő önkormányzatoknak, önkénteseknek a fáradhatatlan, kitartó, együttműködő munkát.

A liturgia méltóságát a nagykapornaki és a búcsúszentlászlói kórus, valamint a ZalaBrass fúvósegyüttes szolgálata tette még emelkedettebbé.

Tódor Szabolcs évről évre szívből szervezi a Nagyboldogasszony-búcsút a kegyhelyen
Fotó: Halász Gábor

A Remetekert története egészen a török időkig nyúlik vissza, amikor Nagykapornak kiürült, az emberek az erdőbe menekültek, és ott kezdtek el gazdálkodni. Később szép lassan visszaszivárogtak a faluba. Az 1600-as évek közepén jezsuiták telepedtek le, és mintaértékű gazdálkodást folytattak. Ebbe beletartozott a mezőgazdaság, az állattenyésztés és az erdőgazdálkodás is. 

A harangláb története Makovecz Imre nevéhez fűződik. A Kossuth-díjas építész apai nagyszülei Nagykapornakon éltek, gyermekkorának nyarait ő is ott töltötte, így szívén viselte a környék sorsát. Az eredeti harangot nyolcvan év „szolgálat” után ellopták 2004-ben. Makovecz Imre megtervezte az új haranglábat, lerajzolta, és arra kérte a helyieket, hogy csináltassák meg, ő majd intézi a harangot. Így is lett. 

Az új harangot 2005-ben szentelte fel Márfi Gyula veszprémi érsek. A kertben néhány tiszteletreméltó személy fából készült szobra is helyet kapott, többek között Szent II. János Pál pápáé, Szent Józsefé és Szent Pálé. A kápolnát és környékét egy erdész és egy remete őrzik. Vértanúk emlékkeresztje, pihenőhely, szalonnasütő és a Mária-forrás található még itt – mutatja be a helyet a Zalaerdő oldala.

A Remetekert története a török időkig nyúlik vissza
Fotó: Halász Gábor

A Nagyboldogasszony-búcsú

  • Augusztus 15-én ünnepeljük Nagyboldogasszony főünnepét.
  • Szűz Mária mennybevételére emlékezik ilyenkor a világ katolikus közössége.
  • Ez a nap parancsolt ünnep, amelyen minden megkeresztelt katolikusnak részt kell vennie szentmisén.

 

Halász Gábor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu