24 perce
„A Szűzanya nagysága a kicsinységben rejlik” – Nagyboldogasszony-búcsú a Remetekertben
A zalai dombok között megbúvó Remetekert adott otthont ismét a Nagyboldogasszony-búcsúnak. Az esős idő sem tántorította el a zarándokokat: sokan keresték fel az ősi Mária zarándokhelyet, hogy együtt ünnepeljenek és imádkozzanak. Az ünnepi szentmisét Fekete Szabolcs Benedek, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke mutatta be. A Szűzanya ezúttal is sokakat összegyűjtött a kegyhelyen.
A szentmise szónoka a befejezetlen szimfóniák képével indította gondolatait: „Minden egyes emberélet, ami a halállal fejeződik be itt a Földön, befejezetlen.” Egyetlen kivétel van, a mi drága Szűzanyánk, akinek nemcsak a lelke, hanem a teste is megváltatott. Testestől, lelkestől ott van a dicsőségben.” A Szűzanya nagyságának titka a kicsinységben rejlik, világított rá Fekete Szabolcs Benedek.
A Szűzanya alázatossága
A prédikáció középpontjába Mária alázatossága került: „Ő tudott, akart és mert kicsiny lenni. Ez az út minden keresztény számára meghívás: nézzük meg, hogy a mi életünkben, munkahelyen, plébánián, családban mennyire járunk az alázatosság útján”, ajánlotta a segédpüspök.
A hatalmaskodás bűne
Fekete Szabolcs Benedek homíliájában rámutatott a hatalmaskodás bűnére, amely megjelenhet munkahelyen, iskolában, közösségekben vagy családban is. „Ez egy betegség, egy ragály, sajnos kiirthatatlan. De Jézus kérése világos: köztetek ez ne így legyen. A keresztény embernek a szolgálat útját kell választania: ha valaki első akar lenni, menjen a sor végére, és végezzen szolgai munkát.”, fogalmazott.
Lelki ózonpajzs
A szentbeszéd zárásában a Szűzanya palástja alatti oltalomról szólt a segédpüspök: „Ez olyan, mint egy lelki ózonpajzs, ami megvéd minket a káros sugárzásoktól. A cél, hogy minél többen legyünk a palást alatt." Ehhez azonban alázatra és befogadó lelkületre van szükség: „nem olyan időket élünk, amikor lökdösődni kellene a köpeny alatt. Örüljünk annak, ha minél többen vannak ott”, mondta.
Végezetül a zarándokokhoz fordult: „Kedves testvérek, kívánom nektek ezt az utat. Ne féljetek kicsinynek lenni, alázatosnak maradni – csodaszép keresztény hivatás ez.”
Fáradhatatlan, kitartó együttműködés
A szentmise végén Tódor Szabolcs helyettes esperes-plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették az ünnep megszervezését, a közreműködő önkormányzatoknak, önkénteseknek a fáradhatatlan, kitartó, együttműködő munkát.
A liturgia méltóságát a nagykapornaki és a búcsúszentlászlói kórus, valamint a ZalaBrass fúvósegyüttes szolgálata tette még emelkedettebbé.
A Remetekert története egészen a török időkig nyúlik vissza, amikor Nagykapornak kiürült, az emberek az erdőbe menekültek, és ott kezdtek el gazdálkodni. Később szép lassan visszaszivárogtak a faluba. Az 1600-as évek közepén jezsuiták telepedtek le, és mintaértékű gazdálkodást folytattak. Ebbe beletartozott a mezőgazdaság, az állattenyésztés és az erdőgazdálkodás is.
A harangláb története Makovecz Imre nevéhez fűződik. A Kossuth-díjas építész apai nagyszülei Nagykapornakon éltek, gyermekkorának nyarait ő is ott töltötte, így szívén viselte a környék sorsát. Az eredeti harangot nyolcvan év „szolgálat” után ellopták 2004-ben. Makovecz Imre megtervezte az új haranglábat, lerajzolta, és arra kérte a helyieket, hogy csináltassák meg, ő majd intézi a harangot. Így is lett.
Az új harangot 2005-ben szentelte fel Márfi Gyula veszprémi érsek. A kertben néhány tiszteletreméltó személy fából készült szobra is helyet kapott, többek között Szent II. János Pál pápáé, Szent Józsefé és Szent Pálé. A kápolnát és környékét egy erdész és egy remete őrzik. Vértanúk emlékkeresztje, pihenőhely, szalonnasütő és a Mária-forrás található még itt – mutatja be a helyet a Zalaerdő oldala.
A Nagyboldogasszony-búcsú
- Augusztus 15-én ünnepeljük Nagyboldogasszony főünnepét.
- Szűz Mária mennybevételére emlékezik ilyenkor a világ katolikus közössége.
- Ez a nap parancsolt ünnep, amelyen minden megkeresztelt katolikusnak részt kell vennie szentmisén.
Halász Gábor