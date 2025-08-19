„A Szűzanya nagysága a kicsinységben rejlik” – Nagyboldogasszony-búcsú a Remetekertben

A szentmise szónoka a befejezetlen szimfóniák képével indította gondolatait: „Minden egyes emberélet, ami a halállal fejeződik be itt a Földön, befejezetlen.” Egyetlen kivétel van, a mi drága Szűzanyánk, akinek nemcsak a lelke, hanem a teste is megváltatott. Testestől, lelkestől ott van a dicsőségben.” A Szűzanya nagyságának titka a kicsinységben rejlik, világított rá Fekete Szabolcs Benedek.

A Szűzanya ismét sokakat összegyűjtött a Remetekertben

Fotó: Halász Gábor

A Szűzanya alázatossága

A prédikáció középpontjába Mária alázatossága került: „Ő tudott, akart és mert kicsiny lenni. Ez az út minden keresztény számára meghívás: nézzük meg, hogy a mi életünkben, munkahelyen, plébánián, családban mennyire járunk az alázatosság útján”, ajánlotta a segédpüspök.

Zarándokok sokasága érkezett a szentmisére, az esős idő ellenére is

Fotó: Halász Gábor

A hatalmaskodás bűne

Fekete Szabolcs Benedek homíliájában rámutatott a hatalmaskodás bűnére, amely megjelenhet munkahelyen, iskolában, közösségekben vagy családban is. „Ez egy betegség, egy ragály, sajnos kiirthatatlan. De Jézus kérése világos: köztetek ez ne így legyen. A keresztény embernek a szolgálat útját kell választania: ha valaki első akar lenni, menjen a sor végére, és végezzen szolgai munkát.”, fogalmazott.

Fekete Szabolcs Benedek: A keresztény embernek a szolgálat útját kell választania

Fotó: Halász Gábor

Lelki ózonpajzs

A szentbeszéd zárásában a Szűzanya palástja alatti oltalomról szólt a segédpüspök: „Ez olyan, mint egy lelki ózonpajzs, ami megvéd minket a káros sugárzásoktól. A cél, hogy minél többen legyünk a palást alatt." Ehhez azonban alázatra és befogadó lelkületre van szükség: „nem olyan időket élünk, amikor lökdösődni kellene a köpeny alatt. Örüljünk annak, ha minél többen vannak ott”, mondta.

Végezetül a zarándokokhoz fordult: „Kedves testvérek, kívánom nektek ezt az utat. Ne féljetek kicsinynek lenni, alázatosnak maradni – csodaszép keresztény hivatás ez.”

Fotó: Halász Gábor

Fáradhatatlan, kitartó együttműködés

A szentmise végén Tódor Szabolcs helyettes esperes-plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették az ünnep megszervezését, a közreműködő önkormányzatoknak, önkénteseknek a fáradhatatlan, kitartó, együttműködő munkát.

A liturgia méltóságát a nagykapornaki és a búcsúszentlászlói kórus, valamint a ZalaBrass fúvósegyüttes szolgálata tette még emelkedettebbé.