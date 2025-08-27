augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

27°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Születésnap

1 órája

A zalai település egyik legidősebb lakóját köszöntötték

Címkék#ünnep#születésnap#95 éves#önkormányzat

Gyuricza Ferenc

Augusztus 18-án töltötte be 95. életévét Szalai Elekné, Kustánszeg egyik legidősebb lakója. A jeles évforduló alkalmából a napokban az önkormányzati képviselő-testület tagjai – élükön Bécs Tiborné polgármesterrel – is meglátogatták az idős asszonyt, aki gyermekei és unokája körében ünnepelt.

Szalai Elekné (elől, középen) az őt köszöntők körében
Szalai Elekné (elől, középen) az őt köszöntők körében
Forrás: kustánszegi önkormányzat

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu