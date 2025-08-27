A zalai település egyik legidősebb lakóját köszöntötték

Augusztus 18-án töltötte be 95. életévét Szalai Elekné, Kustánszeg egyik legidősebb lakója. A jeles évforduló alkalmából a napokban az önkormányzati képviselő-testület tagjai – élükön Bécs Tiborné polgármesterrel – is meglátogatták az idős asszonyt, aki gyermekei és unokája körében ünnepelt.

Szalai Elekné (elől, középen) az őt köszöntők körében

Forrás: kustánszegi önkormányzat