M7-es

34 perce

A jövő héten folytatódnak a sztrádafelújítások – lezárásokra, terelésekre kell készülni

Címkék#munkálatok#M7#M0

A nyári szünet után az útjavítások terén is elindul újra az élet. Így folytatódnak a sztrádafelújítások, köztük a nagyfelületű burkolatcserék az M7-en.

Korosa Titanilla

Folytatódnak a sztrádafelújítások, erről adott tájékoztatást hivatalos közösségi oldalán az MKIF Zrt. 

sztrádafelújítások
Szeptembertől folytatódnak a sztrádafelújítások
Fotó: Archív/Gyuricza Ferenc

Azt írják: a felújítási munkák nyári felfüggesztése után ősszel újraindulnak a nagyfelületű burkolatcserék az M7-en!

"Ahogyan korábban ígértük, augusztus 31-ig nem lesznek előre tervezett útfelújítások az M7 -es autópálya M0 és Balatonvilágos közötti szakaszán egyik irányban sem. Azonban ősszel folytatnunk kell mind a tervezett, mind a nyári időszakra felfüggesztett munkálatokat. Ezért szeptember elsején a reggeli csúcs, illetve az évnyitók után, a Székesfehérvár–Budapest közötti szakaszon 10 óra után több helyen is megkezdődik a terelések kiépítése, írják a közleményben.

Folytatódnak a sztrádafelújítások pihenőket és csomópontokat is érintenek

Fontos, tették hozzá, hogy a felújítással érintett szakaszokon a használható sávok száma a legtöbb helyen nem változik, azaz a kapacitás nem csökken: 

  • A munkavégzés ideje alatt a Balaton irányába és a főváros felé vezető oldalon, Balatonvilágos és Székesfehérvár között is mindenhol két-két sávon haladhat a forgalom. 
  •  A Székesfehérvár és Budapest közötti három sávos szakaszon ahol a munkálatok engedik , továbbra is három sávot biztosítanak, vagyis néhány kivételtől eltekintve a terelések ellenére sem csökken a közlekedésre használható sávok száma. 

A sebességet is csökkenteni kell

A munkaterületek környezetében sebességkorlátozással és szűkített sávokkal is találkozhatnak az arra közlekedők.

 Az őszi felújítási munkálatok később érintenek majd pihenőket és csomópontokat is, amelyekről honlapjukon, közösségi médiafelületeiken és az Útinformon keresztül időben tájékoztatják az utazókat.

Itt lesz forgalomterelés szeptember 1-től

 Az M7-es M0–Balatonvilágos közötti szakaszán itt kell forgalomterelésre készülni szeptember elsejétől:

  •  a Budapest felé vezető oldalon a 17-29 km között,
  •  a Budapest és a Balaton felé vezető oldalon is a 42-46 km között (folytatódik az új gyalogos és kerékpáros híd építése Velencénél),
  •  a Budapest felé vezető oldalon a 50-65 km között,
  •  a Budapest felé vezető oldalon a 74-76 km között.

 

