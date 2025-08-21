1 órája
Az is érték, hogy még mindig otthonuknak nevezhetik őseik szülőföldjét (galéria, videó)
Az államalapítás, Szent István király, valamint az új kenyér ünnepe mellett szerdán este arra is emlékeztek a muravidéki magyarok, hogy 105 év elteltével is otthonuknak nevezhetik még őseik szülőföldjét. A maroknyi szlovéniai magyar kisebbség tagjai ehhez szimbolikus helyszínt választottak.
Az új kenyér megáldása ökumenikus szertartás keretében történt a szlovéniai magyar kisebbség központi megemlékezésén
Fotó: Gyuricza Ferenc
A muravidéki magyarság központi ünnepségét ugyanis az egyik legkisebb nemzetiségileg vegyesen lakott település, Domonkosfa közelében, az Árpád-kori Szent Márton-templomnál tartották. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, Orbán Dusán nemcsak a helyszínválasztást nevezte szimbolikus jelentőségűnek, de azt is, hogy a szlovéniai magyar kisebbség szervezett érdekvédelmének ötven éves története folyamán most először ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztek.
Asszimiláció fenyegeti a szlovéniai magyar kisebbséget
Orbán Dusán beszédében Szent István király méltatása során kiemelte: nevéhez fűződik a keresztény magyar állam megalapítása, ami előfeltétele volt annak, hogy a muravidéki magyarok ma is békében, biztonságban, keresztény értékrendjükkel összhangban, a magyar gyökereikhez hűen, szabadon élhetik életüket. Az elnök ugyanakkor a nehézségeket és a problémákat sem rejtette véka alá. Mint mondta: napjainkra egyre nagyobb méreteket ölt a népességfogyás, elvándorlás és asszimiláció. Egyre többen hagynak fel – talán kényelemből – az anyanyelvhasználattal, s nem adják tovább gyermekeiknek a szokásaikat és nemzeti hagyományaikat sem. A hibákból azonban tanulni kell, hogy tovább fejlődhessen, erősödhessen a nemzeti közösség.
Értékek, amelyek ma is iránymutatóak
A megemlékezés ünnepi szónoka dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a magyar országgyűlés korábbi elnöke volt, aki szintén Szent István király méltatásával kezdte beszédét. Úgy fogalmazott: István 1025 évvel ezelőtti döntésével, a keresztény magyar állam megalapításával nemcsak a magyar nemzetnek adott értéket, hanem azáltal, hogy a nemzetet Európába vezette, az egész kontinensnek is. Dr. Szili Katalin szerint Szent István sziklára építette a házát, azaz olyan szilárd alapot adott az országnak, amelynek értékei a XXI. század kihívásai közt is iránymutatóak.
Augusztus 20-i ünnepség MuravidékenFotók: Gyuricza Ferenc