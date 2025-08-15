augusztus 15., péntek

Szivárgott a gáz

1 órája

Kaszával vágtak bele a gázcsonkba Cserszegtomajon

Címkék#gázcsonk#Tomaji sor#vezeték

Kaszálás közben megsértettek egy gázcsonkot, amiből szivárogni kezdett a gáz ma 13 óra előtt nem sokkal Cserszegtomajon, a Tomaji soron.

Zaol.hu

A keszthelyi hivatásos tűzoltók csőszorítóval elszorították a sérült vezetéket, majd a helyszínt átadták a gázszolgáltató szakembereinek, adott tájékoztatást honlapján a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
