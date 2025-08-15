Szivárgott a gáz
1 órája
Kaszával vágtak bele a gázcsonkba Cserszegtomajon
Kaszálás közben megsértettek egy gázcsonkot, amiből szivárogni kezdett a gáz ma 13 óra előtt nem sokkal Cserszegtomajon, a Tomaji soron.
A keszthelyi hivatásos tűzoltók csőszorítóval elszorították a sérült vezetéket, majd a helyszínt átadták a gázszolgáltató szakembereinek, adott tájékoztatást honlapján a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.
