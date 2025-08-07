A „fazekak csatája” berobbantotta a falunapot a zalai faluban

Szijártóháza falunapi programja a jól ismert „Fazekak csatája” főzőversennyel indult, amelyet Sárvári Éva polgármester nyitott meg ünnepélyes keretek között. A versenyre idén is számos lelkes csapat jelentkezett, és a bográcsokban illatozó ételek hamar belengték a rendezvénytér környékét. Délután a kulturális műsor előtt ünnepi köszöntők hangzottak el. Jelen volt az eseményen Vigh László országgyűlési képviselő, valamint Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Mindketten kiemelték a falunap közösségépítő szerepét, és méltatták Szijártóháza összetartó szellemét.

Szijártóháza falunapján Klau volt a sztárvendég

Forrás: Szijártóháza Önkormányzat

A műsorban fellépett a tornyiszentmiklósi Kerti Sándor Egyesület énekkara a 70-es és 80-as évek legnépszerűbb slágereivel. A délután sztárvendége Klau volt, aki fergeteges retró show-val kápráztatta el a közönséget. A főzőverseny eredményhirdetésére és a „Kortyolni tudni kell” sörivóversenyre egy időben került sor, majd további fellépők szórakoztatták a közönséget. A napot bállal zárta a hetési település közössége.