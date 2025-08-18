Szerencsére nem robbant a gázpalack – tűz pusztított egy családi házban

Az ajkai hivatásos és a nyirádi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, két vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A munkálatok közben kihoztak az épületből egy gázpalackot, amelyet kisebb hőterhelés ért. Az egységek és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

A tűzoltók még idejében kihozták a gázpalackot az égő házból. Képünk illusztráció. Fotó: Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság