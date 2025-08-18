Munkában a tűzoltók
1 órája
Szerencsére nem robbant a gázpalack – tűz pusztított egy családi házban
Tűz ütött ki egy száz négyzetméteres családi házban Nyirádon, az Ifjúság utcában.
Az ajkai hivatásos és a nyirádi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, két vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A munkálatok közben kihoztak az épületből egy gázpalackot, amelyet kisebb hőterhelés ért. Az egységek és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre