SZÉP-kártya elfogadó minden NÖF-helyszín

2025.08.14. 13:32

A gyönyörű magyar kastélyokba látogatnál? Ezzel a korszerű módszerrel is lehet már fizetni

Címkék#SZÉP-kártya#NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft#Festetics-kastély

2025 július végétől a NÖF összes műemléki helyszínén elérhető a korszerű fizetés minden látogató számára. A SZÉP-kártya mostantól mindhárom szolgáltató bank kártyájával használható, így még kényelmesebbé válik a kulturális élményekhez való hozzáférés.

Mészáros Annarózsa

2025. július végétől a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) által üzemeltetett valamennyi műemléki helyszínen lehetőség nyílik mindhárom nagy szolgáltató bank – OTP, K&H, MBH – által kibocsátott SZÉP-kártya használatára. A készpénzhelyettesítő fizetési lehetőséget az országos hálózat minden pontján bevezették, ezzel növelve a látogatók kényelmét és a kulturális értékekhez való hozzáférés rugalmasságát.

szép-kártya
Mindhárom SZÉP-kártya elfogadott a NÖF összes műemléki helyszínén, így a keszthelyi Festetics-kastélyban 
Fotó: Mészáros Annarózsa

Növekvő fizetési lehetőségek, mindhárom SZÉP-kártya elfogadott a NÖF összes műemléki helyszínén 

A NÖF adatai szerint idén júliusig körülbelül 80 ezer készpénzhelyettesítő tranzakció történt, amelyek közel ötöde SZÉP-kártyás fizetés volt – annak ellenére, hogy az év első felében még nem minden helyszínen fogadták el mindhárom szolgáltató kártyáját. Az országos bevezetéstől a társaság a SZÉP-kártyás tranzakciók további növekedését várja.

Turizmus és látogatói élmény támogatása

A fizetési rendszer bővítése a látogatói élmény fokozása mellett a hazai turizmust is támogatja. A NÖF célja, hogy családbarát és vendégcentrikus működésével minél több látogatót ösztönözzön a történelmi és kulturális örökség felfedezésére. A nyári főszezonban, amikor a magyar kulturális kínálat különösen gazdag, a SZÉP-kártyás fizetés lehetősége versenyelőnyt jelenthet a látogatók döntésében.

A fizetési rendszer bővítése a látogatói élmény fokozása mellett a hazai turizmust is támogatja
Fotó: Mészáros Annarózsa

– Számunkra kiemelt jelentőségű, hogy látogatóink korszerű és kényelmes fizetési lehetőségeket vehessenek igénybe, bárhol is járnak a NÖF által gondozott műemléki helyszíneken. A SZÉP-kártyás fizetés országos elérhetősége ezt a törekvésünket erősíti. Hisszük, hogy a kulturális örökséghez való hozzáférés megkönnyítése a látogatói élmény növelése mellett hozzájárul egy tudatosabb, értékalapú belföldi turizmus erősítéséhez is – emelte ki Oláh Zsanett, a NÖF ügyvezető igazgatója.

Kiemelt helyszínek

A NÖF több kiemelt történelmi helyszínt működtet, köztük a geszti Tisza-kastélyt, a keszthelyi Festetics-kastélyt, a tatai Esterházy-kastélyt, a füzérradványi Károlyi-kastélyt és a tiszadobi Andrássy-kastélyt. Összesen 19 műemléki helyszínen érhető el mostantól mindhárom szolgáltató SZÉP-kártyájával történő fizetés.

 

 

