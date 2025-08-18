Szent István Emléktúra, huszonharmadik alkalommal

A mini zarándoklat augusztus 19-én, kedden indul 18 óra 30 perckor a teskándi Szent Család templomtól, ahol 18 órakor szentmisét celebrálnak. A körtúra a Szent Ilona kápolnát is érinti. A program során a szakrális állomásokon izgalmas feladatokkal készülnek a szervezők.