Szent István Emléktúra, huszonharmadik alkalommal

A zalaszentgyörgyi Örömzene Alapítvány és a nagykutasi Id. Szent Jakab Plébánia ismét szeretettel várja a családokat, érdeklődőket a 23. Szent István Emléktúrára.

Zaol.hu

A mini zarándoklat augusztus 19-én, kedden indul 18 óra 30 perckor a teskándi Szent Család templomtól, ahol 18 órakor szentmisét celebrálnak. A körtúra a Szent Ilona kápolnát is érinti. A program során a szakrális állomásokon izgalmas feladatokkal készülnek a szervezők.

