Augusztus 20.

1 órája

Sziklaszilárd alapok egyházi és állami tekintetben egyaránt. Zalakaros az államalapítóra emlékezett

Címkék#államalapítás#kommunizmus#Czimondor Nándor#Szent István

Zalakaroson ünnepi szentmisét követően, a Szent István téren került sor a városi ünnepségre. Az államalapításra a 2000-ben felavatott, Béres János alkotta István és Gizella szobránál került sor. A szoboregyüttes a város jelenleg is aktív bajor kapcsolataira utal, ugyanakkor arra az államalapítás szempontjából is fontos lépésre, mellyel Géza fejedelem fia, István számára megteremtette a nyugathoz kötődést a Bajor Gizellával kötött házassá révén.

Antal Anita

Ezt emelte ki többek között beszédében Czimondor Nándor, a város alpolgármestere is, rámutatva: a szobor Szent István-ábrázolása egy befogadó, elfogadó emberre, és nem egy népét felülről szemlélő királyra utal. Kifejtette: első királyunk legnagyobb érdeme a befogadni tudás volt: a nyugati kultúra és kereszténység befogadása és elfogadtatása a magyarsággal, mellyel erős egyházi alapokat adott hazánknak, ezzel együtt Nyugat-Európa számára is befogadhatóvá tette a Magyar Királyságot.

szent istván
Czimondor Nándor alpolgármester a zalakarosi Szent István szobornál Fotó: Antal Anita

 

Szent István öröksége

Szent István érdemeit egyetlen utána következő korszak sem tudta vitatni, még a kommunizmus idején sem lehetett agyonhallgatni egyház- és államszervező tevékenységét – mutatott rá, hozzátéve: az erős magyar államot továbbra is az sziklaszilárd alap tartja, melyet első királyunk épített.

A Rügyecske Táncegyüttes előadása Fotó: Antal Anita

A városi ünnepségen a település új kenyerét is megszegték, dr. Háda László római katolikus plébános és Bertók Dániel református lelkész áldásával. A Rügyecske Táncegyüttes és a Dalárda-Vegyeskar bemutatójával zárult a megemlékezés.

