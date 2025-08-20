Sziklaszilárd alapok egyházi és állami tekintetben egyaránt. Zalakaros az államalapítóra emlékezett

Ezt emelte ki többek között beszédében Czimondor Nándor, a város alpolgármestere is, rámutatva: a szobor Szent István-ábrázolása egy befogadó, elfogadó emberre, és nem egy népét felülről szemlélő királyra utal. Kifejtette: első királyunk legnagyobb érdeme a befogadni tudás volt: a nyugati kultúra és kereszténység befogadása és elfogadtatása a magyarsággal, mellyel erős egyházi alapokat adott hazánknak, ezzel együtt Nyugat-Európa számára is befogadhatóvá tette a Magyar Királyságot.

Czimondor Nándor alpolgármester a zalakarosi Szent István szobornál Fotó: Antal Anita

Szent István öröksége

Szent István érdemeit egyetlen utána következő korszak sem tudta vitatni, még a kommunizmus idején sem lehetett agyonhallgatni egyház- és államszervező tevékenységét – mutatott rá, hozzátéve: az erős magyar államot továbbra is az sziklaszilárd alap tartja, melyet első királyunk épített.

A Rügyecske Táncegyüttes előadása Fotó: Antal Anita

A városi ünnepségen a település új kenyerét is megszegték, dr. Háda László római katolikus plébános és Bertók Dániel református lelkész áldásával. A Rügyecske Táncegyüttes és a Dalárda-Vegyeskar bemutatójával zárult a megemlékezés.