Közlekedők, türelem! Eddig lesz lezárva a forgalmas belvárosi út, s mutatjuk, hogy miért (galéria)
Ismét nagyszabású beruházás zajlik Zalaegerszeg belvárosában. Az Ady utca újabb szakaszát újítják fel, a Kisfaludy és a Petőfi utca között szennyvízcsatorna-rekonstrukció zajlik. A munkálatokat a Zalavíz Zrt. végzi, a részletekről Káldi Dávid önkormányzati képviselő és Szak Tibor csoportvezető tájékoztatott pénteken a helyszínen.
Káldi Dávid és Szak Tibor tájékoztatott a részletekről.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
Az előzményekről Káldi Dávid elmondta, hogy önkormányzati beruházásban 2022-ben már megújult az ivóvízvezeték-hálózat 510 méter hosszan a Petőfi-Eötvös utca között, 2023-ban az E.ON beruházásában kicserélték a gázvezetékeket 270 méter hosszan, most pedig a Kisfaludy-Petőfi utca közötti részen a teljes szennyvízcsatorna rekonstrukciója zajlik. A régi hálózat rossz állapota miatt szükséges a gerincvezeték cseréje 119 méter hosszan, a bekötéseké pedig 118 méter hosszan. A régi beton gerinccsatornát és a bekötéseket műanyag csőre cserélik, így annak vízszállító képessége sokkal jobb lesz. A jelenlegi szennyvízcsatorna folyásiránya ellentétes a tereplejtéssel, a Petőfi utcában már 3,4 méter mélységben halad, hangzott el a sajtótájékoztatón.
A szennyvízcsatorna-csere után aszfaltozás
A befogadó Petőfi utcai gerinccsatornát 2022-ben felújították, így megfelelő annak műszaki állapota. A kivitelező munkatársai kicserélik továbbá a víznyelőket, új szegélyeket építenek be, valamint újraaszfaltozzák az útszakaszt. Káldi Dávid hozzátette, hogy a Petőfi utcai csomópontnál a biztonságos átjutás érdekében új gyalogátkelőhelyet létesítenek. A közlekedők arra számítsanak, hogy augusztus végéig teljes útzár lesz az érintett szakaszon. A szennyvízcsatorna fejlesztési munkáival iskolakezdésre végeznek. A vezetékcsere után a szegélyezéskor már félpályán haladhat a forgalom. Az önkormányzat a lakosság és a közlekedők türelmét kéri.
Szennyvízcsatorna felújítás az Ady utcábanFotók: Pezzetta Umberto
