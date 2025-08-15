augusztus 15., péntek

Dr. Szalczer Lajos vezeti

1 órája

Zalai Szemsebészeti Központ nyílt a városban – a magánklinikán szürkehályog-műtéteket is végeznek (galéria, videó)

Címkék#Dr Szalczer Lajos#Zalai Szemsebészeti Központ#szemész#szürkehályog

Azt a munkát folytatják, amit eddig is végeztek. Gyógyítják a szembetegeket, de egy másik helyszínen. Ezt Dr. Szalczer Lajos nemzetközi hírnevű szemész főorvos mondta, aki a csapatával a pénteken átadott Zalai Szemsebészeti Központba helyezte át magánorvosi tevékenységét. A legkorszerűbb technológiával felszerelt klinika magánegészségügyi szolgáltatást kínál Zalaegerszegen.

Antal Lívia

Dr. Szalczer Lajos címzetes egyetemi docens 1992 óta dolgozik a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban. Az első magánrendelőjét 1999-ben nyitotta meg Zalaegerszegen, és vállalkozása keretében végezte munkatársaival együtt a szembetegek műtéti ellátását is Keszthelyen, 2007 és 2020 között. A munkát a műtő áttelepítésével a zalaegerszegi Platán Sebészeti Központban folytatták. A magas bérleti költségek miatt azonban saját ingatlanra lett szükség, így jött létre a Zalai Szemsebészeti Központ Zalaegerszegen.

Zalai Szemsebészeti Központ létesült Zalaegerszegen.
A Zalai Szemsebészeti Központ. A Dr. Szalczer Lajos által vezetett magánklinikán szürkehályog-műtéteket, szemhéj-, szemkörnyéki plasztikai beavatkozásokat végeznek majd.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Szemsebészeti Központ – így jött létre

Mint mondta, isteni segítséggel bukkantak erre a helyre. Errefelé vezetett az útjuk, amikor tudomást szereztek arról, hogy a korábban kinézett ingatlan mégsem felel meg szemsebészeti központnak. A Kossuth Lajos utca 44. szám alatti ingatlanon azonban meglátták az eladó táblát, felhívták a tulajdonost, és megegyeztek a vételárban. Ám itt is probléma adódott az épülettel, egy hatalmas vasbeton trezort kellett eltávolítani. 2024-ben kezdték el az épület felújítását, amelynek terveit Czigány István építész készítette. Pályázati lehetőség híján a kivitelezést magánfinanszírozásban oldották meg, idézte fel dr. Szalczer Lajos.

Zalai Szemsebészeti Központ avatása

Fotók: Pezzetta Umberto

Szürkehályog-műtétek és plasztikai beavatkozások

A szemész főorvos Novák Andrea, Paál Andrea, Baloghné Tóth Hajnalka, Fábián Esztella, Fülöp Máté és Nunkovics Jenő kollégáinak is köszönetet mondott. A Zalai Szemsebészeti Központ elnevezést céljaiknak megfelelően választották. Az engedélyek beszerzését követőn nyílik meg a magánklinika, ahol az egynapos sebészeti ellátás keretében szürkehályog-műtéteket, szemhéj-, szemkörnyéki plasztikai beavatkozásokat is végeznek.

Zalai Szemsebészeti Központ létesült Zalaegerszegen.
Zalai Szemsebészeti Központ létesült Zalaegerszegen. A pénteki átadási ünnepségen, a képen balról Balaicz Zoltán polgármester, dr. Szalczer Lajos szemész főorvos és Stróber László esperes plébános
Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Megáldották a keresztet

A beruházáshoz gratulált Balaicz Zoltán polgármester, méltatva dr. Szalczer Lajos, Zalaegerszeg díszpolgárának és kollégáinak magas színvonalú szakmai tevékenységét. Stróber László esperes plébános megáldotta azt a fali keresztet, amit a szemész főorvos egy idős betegétől kapott. A váróteremben helyezik el, amelyhez minden műtétre váró beteg fohászkodhat majd.

 

