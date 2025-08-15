1 órája
Zalai Szemsebészeti Központ nyílt a városban – a magánklinikán szürkehályog-műtéteket is végeznek (galéria, videó)
Azt a munkát folytatják, amit eddig is végeztek. Gyógyítják a szembetegeket, de egy másik helyszínen. Ezt Dr. Szalczer Lajos nemzetközi hírnevű szemész főorvos mondta, aki a csapatával a pénteken átadott Zalai Szemsebészeti Központba helyezte át magánorvosi tevékenységét. A legkorszerűbb technológiával felszerelt klinika magánegészségügyi szolgáltatást kínál Zalaegerszegen.
Dr. Szalczer Lajos címzetes egyetemi docens 1992 óta dolgozik a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban. Az első magánrendelőjét 1999-ben nyitotta meg Zalaegerszegen, és vállalkozása keretében végezte munkatársaival együtt a szembetegek műtéti ellátását is Keszthelyen, 2007 és 2020 között. A munkát a műtő áttelepítésével a zalaegerszegi Platán Sebészeti Központban folytatták. A magas bérleti költségek miatt azonban saját ingatlanra lett szükség, így jött létre a Zalai Szemsebészeti Központ Zalaegerszegen.
Szemsebészeti Központ – így jött létre
Mint mondta, isteni segítséggel bukkantak erre a helyre. Errefelé vezetett az útjuk, amikor tudomást szereztek arról, hogy a korábban kinézett ingatlan mégsem felel meg szemsebészeti központnak. A Kossuth Lajos utca 44. szám alatti ingatlanon azonban meglátták az eladó táblát, felhívták a tulajdonost, és megegyeztek a vételárban. Ám itt is probléma adódott az épülettel, egy hatalmas vasbeton trezort kellett eltávolítani. 2024-ben kezdték el az épület felújítását, amelynek terveit Czigány István építész készítette. Pályázati lehetőség híján a kivitelezést magánfinanszírozásban oldották meg, idézte fel dr. Szalczer Lajos.
Zalai Szemsebészeti Központ avatásaFotók: Pezzetta Umberto
Szürkehályog-műtétek és plasztikai beavatkozások
A szemész főorvos Novák Andrea, Paál Andrea, Baloghné Tóth Hajnalka, Fábián Esztella, Fülöp Máté és Nunkovics Jenő kollégáinak is köszönetet mondott. A Zalai Szemsebészeti Központ elnevezést céljaiknak megfelelően választották. Az engedélyek beszerzését követőn nyílik meg a magánklinika, ahol az egynapos sebészeti ellátás keretében szürkehályog-műtéteket, szemhéj-, szemkörnyéki plasztikai beavatkozásokat is végeznek.
Megáldották a keresztet
A beruházáshoz gratulált Balaicz Zoltán polgármester, méltatva dr. Szalczer Lajos, Zalaegerszeg díszpolgárának és kollégáinak magas színvonalú szakmai tevékenységét. Stróber László esperes plébános megáldotta azt a fali keresztet, amit a szemész főorvos egy idős betegétől kapott. A váróteremben helyezik el, amelyhez minden műtétre váró beteg fohászkodhat majd.