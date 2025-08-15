Zalai Szemsebészeti Központ nyílt a városban – a magánklinikán szürkehályog-műtéteket is végeznek (galéria, videó)

Dr. Szalczer Lajos címzetes egyetemi docens 1992 óta dolgozik a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban. Az első magánrendelőjét 1999-ben nyitotta meg Zalaegerszegen, és vállalkozása keretében végezte munkatársaival együtt a szembetegek műtéti ellátását is Keszthelyen, 2007 és 2020 között. A munkát a műtő áttelepítésével a zalaegerszegi Platán Sebészeti Központban folytatták. A magas bérleti költségek miatt azonban saját ingatlanra lett szükség, így jött létre a Zalai Szemsebészeti Központ Zalaegerszegen.

A Zalai Szemsebészeti Központ. A Dr. Szalczer Lajos által vezetett magánklinikán szürkehályog-műtéteket, szemhéj-, szemkörnyéki plasztikai beavatkozásokat végeznek majd.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Szemsebészeti Központ – így jött létre

Mint mondta, isteni segítséggel bukkantak erre a helyre. Errefelé vezetett az útjuk, amikor tudomást szereztek arról, hogy a korábban kinézett ingatlan mégsem felel meg szemsebészeti központnak. A Kossuth Lajos utca 44. szám alatti ingatlanon azonban meglátták az eladó táblát, felhívták a tulajdonost, és megegyeztek a vételárban. Ám itt is probléma adódott az épülettel, egy hatalmas vasbeton trezort kellett eltávolítani. 2024-ben kezdték el az épület felújítását, amelynek terveit Czigány István építész készítette. Pályázati lehetőség híján a kivitelezést magánfinanszírozásban oldották meg, idézte fel dr. Szalczer Lajos.