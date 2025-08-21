augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+33
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az új szakaszt is "felavatták"

52 perce

Szemlén a zalaegerszegi kerékpárutak - Vigh László képviselő ismét városbejárásra invitált (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Vigh László#kerékpárút#Zalaegerszeg

Zalaegerszeg nemrég átadott vadonatúj kerékpárútját is „felavatták” a résztvevők azon a hagyományos biciklis városbejáráson, amelyet 11. alkalommal szervezett meg az augusztus 20-ai nemzeti ünnepet követő napon Vigh László országgyűlési képviselő.

Szemlén a zalaegerszegi kerékpárutak - Vigh László képviselő ismét városbejárásra invitált (galéria, videó)

A kerékpáros városbejárás résztvevői, balról: Horváth Attila, a Zalai Hírlap főszerkesztője, Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi Televízió ügyvezetője, Vigh László országgyűlési képviselő, dr. Vereckei Csaba Iván vármegyei rendőrfőkapitány, Takács Ottó Alajos vármegyei katasztrófavédelmi igazgató, Ladányi Ibolya, a ZalaZONE egészségügyi biztosításának koordinátora és Szilasi Gábor önkormányzati képviselő

Fotó: Pezzetta Umberto

Az egy évtizedes közösségépítő aktivitás célja ezúttal is az volt, hogy a zalai közélet különböző területein tevékenykedő vezetők megismerkedjenek az új fejlesztésekkel, szót váltsanak Zalaegerszeg aktuális közügyeiről, és a sportos életvitelt, a kerékpározást is népszerűsítsék. A csütörtöki városszemle a ZalaZONE Parkból indult, majd az Alsóerdei Sport- és Élménypark következett, ahol Tüske Adrián ügyvezető fogadta a csapatot, azután a résztvevők végigtekertek a Zalaegerszeg és Teskánd közötti új kerékpárúton, amelynek végpontján Sipos László teskándi polgármester volt a vendéglátó. A túrát záró beszélgetéshez dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is csatlakozott.

Kerékpáros városbejárás Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu