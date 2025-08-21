Szemlén a zalaegerszegi kerékpárutak - Vigh László képviselő ismét városbejárásra invitált (galéria, videó)

Az egy évtizedes közösségépítő aktivitás célja ezúttal is az volt, hogy a zalai közélet különböző területein tevékenykedő vezetők megismerkedjenek az új fejlesztésekkel, szót váltsanak Zalaegerszeg aktuális közügyeiről, és a sportos életvitelt, a kerékpározást is népszerűsítsék. A csütörtöki városszemle a ZalaZONE Parkból indult, majd az Alsóerdei Sport- és Élménypark következett, ahol Tüske Adrián ügyvezető fogadta a csapatot, azután a résztvevők végigtekertek a Zalaegerszeg és Teskánd közötti új kerékpárúton, amelynek végpontján Sipos László teskándi polgármester volt a vendéglátó. A túrát záró beszélgetéshez dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is csatlakozott.